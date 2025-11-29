Υπέροχο αρωματικό sandwich με τόνο! Ο chef Γιώργος Τσούλης το προτείνει για κάθε στιγμή της ημέρας!
Υλικά
4 φέτες ψωμί
100 γρ. cheddar
Βούτυρο, για το τηγάνι
Για την τονοσαλάτα ¼ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο ¼ μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο
1 κρεμμυδάκι φρέσκο
50 γρ. μαγιονέζα
25 γρ. αγγουράκι πίκλα, ψιλοκομμένο
½ κ.σ. ζουμί από τις πίκλες
½ κ.σ. μουστάρδα, Dijon
125 γρ. τόνο, σε νερό
Χυμό από ½ λεμόνι
Αλάτι
Πιπέρι
Εκτέλεση
1 Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετούμε όλα τα υλικά της τονοσαλάτας και ανακατεύουμε καλά.
2 Παίρνουμε μια φέτα ψωμί απλώνουμε επάνω λίγη τονοσαλάτα, από πάνω τοποθετούμε μια φέτα cheddar και σκεπάζουμε με μια δεύτερη φέτα ψωμί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για το δεύτερο sandwich.
3 Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο βούτυρο, και ψήνουμε τα sandwich και από τις 2 πλευρές, μέχρι να πάρουν χρώμα και να λιώσει το τυρί.
4 Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε τα sandwich ζεστά.
#tsoulotip:
Αυτό το sandwich γίνεται πολύ ωραίο και με ένα ξινό ψωμί.