Υπέροχο αρωματικό sandwich με τόνο! Ο chef Γιώργος Τσούλης το προτείνει για κάθε στιγμή της ημέρας!

Υλικά

4 φέτες ψωμί

100 γρ. cheddar

Βούτυρο, για το τηγάνι

Για την τονοσαλάτα ¼ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο ¼ μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κρεμμυδάκι φρέσκο

50 γρ. μαγιονέζα

25 γρ. αγγουράκι πίκλα, ψιλοκομμένο

½ κ.σ. ζουμί από τις πίκλες

½ κ.σ. μουστάρδα, Dijon

125 γρ. τόνο, σε νερό

Χυμό από ½ λεμόνι

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετούμε όλα τα υλικά της τονοσαλάτας και ανακατεύουμε καλά.

2 Παίρνουμε μια φέτα ψωμί απλώνουμε επάνω λίγη τονοσαλάτα, από πάνω τοποθετούμε μια φέτα cheddar και σκεπάζουμε με μια δεύτερη φέτα ψωμί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για το δεύτερο sandwich.

3 Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε λίγο βούτυρο, και ψήνουμε τα sandwich και από τις 2 πλευρές, μέχρι να πάρουν χρώμα και να λιώσει το τυρί.

4 Σερβίρουμε και απολαμβάνουμε τα sandwich ζεστά.

#tsoulotip:

Αυτό το sandwich γίνεται πολύ ωραίο και με ένα ξινό ψωμί.