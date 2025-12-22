Χριστουγεννιάτικο κέικ μελομακάρονο - H απόλυτη εορταστική παραλλαγή!

Κέικ υπάρχουν πολλά αλλά αυτό το cake χωρίς ζάχαρη, με γεύση μελομακάρονο του chef Γιώργου Τσούλη είναι η απόλυτη εορταστική παραλλαγή! Θα το λατρέψει όλη η οικογένεια και θα μυρίσει το σπίτι Χριστούγεννα!
Υλικά
- 350 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.
- 200 γρ. χουρμάδες
- 220 ml ελαιόλαδο
- 100 ml χυμό πορτοκάλι
- 3 αυγά
- 4 κ.σ. μέλι
- 3 κ.γ. κανέλα, τριμμένη
- 1 κ.γ. γαρίφαλο, τριμμένο
- 2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
- 1 κ.σ. σόδα, μαγειρική
- 50 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα
Για το σερβίρισμα
- Μέλι
- Καρύδια
- Κανέλα
Εκτέλεση
1 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160°C στον αέρα.
2 Μουλιάζουμε τους χουρμάδες σε βραστό νερό για 5-10 λεπτά, για να μαλακώσουν.
3 Σε ένα multi ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το μέλι, τα αυγά, την κανέλα, το γαρίφαλο και χτυπάμε για 1 λεπτό. Ρίχνουμε το χυμό πορτοκάλι, τους χουρμάδες και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να διαλυθούν.
4 Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το μείγμα του multi, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, τα καρύδια και ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθεί το μείγμα.
5 Αλευροβουτυρώνουμε μια φόρμα για κέικ διαστάσεων 30x15 εκ. και αδειάζουμε μέσα το μείγμα.
6 Ψήνουμε στο φούρνο για 55 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν ξεφορμάρουμε.
7 Πασπαλίζουμε το κέικ με μέλι, καρύδια, κανέλα και σερβίρουμε.