Χριστουγεννιάτικο κέικ μελομακάρονο - H απόλυτη εορταστική παραλλαγή!

Κέικ υπάρχουν πολλά αλλά αυτό το cake χωρίς ζάχαρη, με γεύση μελομακάρονο του chef Γιώργου Τσούλη είναι η απόλυτη εορταστική παραλλαγή! Θα το λατρέψει όλη η οικογένεια και θα μυρίσει το σπίτι Χριστούγεννα!

Υλικά

350 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

200 γρ. χουρμάδες

220 ml ελαιόλαδο

100 ml χυμό πορτοκάλι

3 αυγά

4 κ.σ. μέλι

3 κ.γ. κανέλα, τριμμένη

1 κ.γ. γαρίφαλο, τριμμένο

2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.σ. σόδα, μαγειρική

50 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

Για το σερβίρισμα

Μέλι

Καρύδια

Κανέλα

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160°C στον αέρα.

2 Μουλιάζουμε τους χουρμάδες σε βραστό νερό για 5-10 λεπτά, για να μαλακώσουν.

3 Σε ένα multi ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το μέλι, τα αυγά, την κανέλα, το γαρίφαλο και χτυπάμε για 1 λεπτό. Ρίχνουμε το χυμό πορτοκάλι, τους χουρμάδες και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να διαλυθούν.

4 Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το μείγμα του multi, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, τα καρύδια και ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

5 Αλευροβουτυρώνουμε μια φόρμα για κέικ διαστάσεων 30x15 εκ. και αδειάζουμε μέσα το μείγμα.

6 Ψήνουμε στο φούρνο για 55 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν ξεφορμάρουμε.

7 Πασπαλίζουμε το κέικ με μέλι, καρύδια, κανέλα και σερβίρουμε.