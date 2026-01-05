Φτιάχνουμε παραδοσιακούς κυπριακούς λουκουμάδες με μαγιά (βίντεο)

Η λέξη λουκουμάς, προέρχεται από προέρχεται από την αραβική (και τούρκικη) λέξη lokma που σημαίνει μπουκιά.

Μια από τις πιο γνωστές παραδόσεις που επικρατεί στην Κύπρο, είναι να ψήνονται λουκουμάδες την παραμονή των Θεοφανίων.

Γι' αυτά και σε κάθε νοικοκυριό την ημέρα των Φώτων θα βρεις λουκουμάδες, που είτε τις έφτιαξε η νοικοκυρά του σπιτιού είτε τους αγόρασε από τους ειδικούς!

Υλικά

2,5 φλιτζάνια χωριάτικο αλεύρι 300g

1 κουταλιά ζάχαρη 20g

1 φακελάκι μαγιά ξηρή 7g

1 πρέζα αλάτι 2-3 g

1 φακελάκι βανίλια 5g

½ κουταλάκι κανέλα

2 κουταλιές ανθόνερο 20 ml

2 φλιτζάνια χλιαρό νερό 500 ml

Επιπλέον, από πάνω: μέλι, ζάχαρη, κανέλα

Εκτέλεση: