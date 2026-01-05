Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φτιάχνουμε παραδοσιακούς κυπριακούς λουκουμάδες με μαγιά (βίντεο)

Μια από τις πιο γνωστές παραδόσεις που επικρατεί στην Κύπρο, είναι να ψήνονται λουκουμάδες την παραμονή των Θεοφανίων.

Η λέξη λουκουμάς, προέρχεται από προέρχεται από την αραβική (και τούρκικη) λέξη lokma που σημαίνει μπουκιά. 

Γι' αυτά και σε κάθε νοικοκυριό την ημέρα των Φώτων θα βρεις λουκουμάδες, που είτε τις έφτιαξε η νοικοκυρά του σπιτιού είτε τους αγόρασε από τους ειδικούς! 

Υλικά

2,5 φλιτζάνια χωριάτικο αλεύρι 300g

1 κουταλιά ζάχαρη 20g

1 φακελάκι μαγιά ξηρή 7g

1 πρέζα αλάτι 2-3 g

1 φακελάκι βανίλια 5g

½ κουταλάκι κανέλα

2 κουταλιές ανθόνερο 20 ml

2 φλιτζάνια χλιαρό νερό 500 ml

Επιπλέον, από πάνω: μέλι, ζάχαρη, κανέλα

Εκτέλεση:

  • Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί για να γίνουν χυλός. 
  • Σκεπάζουμε το μείγμα με πετσέτες για να φουσκώσει. Χρειάζεται δύο ώρες. 
  • Βράζουμε σε μεγάλη κατσαρόλα το λάδι.
  • Τοποθετούμε δίπλα μας ένα ποτήρι με νερό και μέσα σ’ αυτό ένα κουτάλι. Παίρνουμε με το αριστερό μας χέρι ένα κομμάτι ζύμης και κλείνουμε το χέρι μας σε γροθιά. Με το υγρό κουτάλι κόβουμε το κομμάτι της ζύμης που εξέχει σε μέγεθος καρυδιού και ρίχνουμε στο καυτό λάδι. 
  • Κάθε τρία ξεροτήανα που κόβουμε, βουτάμε το κουτάλι στο ποτήρι με το νερό. 
  • Όταν φουσκώσουν και ψηθούν από τη μια μεριά, τα γυρίζουμε από την άλλη. Τα αφήνουμε να τηγανισθούν καλά. 
  • Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε πιατέλα. Τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη ή μέλι και τα σερβίρουμε. Μπορούμε, επίσης, να τα ρίξουμε σε σιρόπι και να τα στραγγίξουμε (Κυθραιώτου 2013, 72).
  •  

