Πώς θα πετύχετε τον απόλυτο πουρέ πατάτας

Ο chef Γιώργος Τσούλης έχει τη μαγική συνταγή για τον πιο νόστιμο και αφράτο σπιτικό πουρέ πατάτας. Ένα πανεύκολο συνοδευτικό για κάθε περίσταση!

Υλικά

500 γρ. βρασμένες πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κυβάκια

50 γρ. βούτυρο, παγωμένο100 ml γάλα, πλήρες

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

1 Βράζουμε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα με αρκετό νερό, μέχρι να μαλακώσουν. Έπειτα, τις σουρώνουμε και αφήνουμε να εξατμιστούν οι περισσότεροι υδρατμοί.

2 Τοποθετούμε ένα κόσκινο πάνω από μια λαδόκολλα, αδειάζουμε τις πατάτες μέσα στο κόσκινο και με μια χούφτα ζαχαροπλαστικής τις πιέζουμε.

3 Μεταφέρουμε τις λιωμένες πατάτες σε ένα κατσαρολάκι, τις ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι, και στη συνέχεια προσθέτουμε το βούτυρο και το γάλα.

4 Τοποθετούμε το κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά και μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα σύρμα χειρός, μέχρι να δημιουργήσουμε ένα λείο και αφράτο πουρέ.

5 Σερβίρουμε τον πουρέ αμέσως.

#Πρέπει να περάσουμε τις πατάτες από το κόσκινο όταν είναι ζεστές, διότι αν κρυώσουν θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Προτιμήστε πατάτες με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άμυλο. Αν βάλετε κάποιο αρωματικό, όπως μαϊντανό, εστραγκόν ή σχοινόπρασο, προσθέστε το στο τέλος, εκτός φωτιάς.