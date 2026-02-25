Τι είναι αυτή η κόκκινη κουκίδα στις πινακίδες των δρόμων της ΕΕ - Το άγνωστο σήμα που μπερδεύει τους οδηγούς

Έκπληξη προκαλεί στους ταξιδιώτες η παρουσία μιας πινακίδας που απεικονίζει ένα μαύρο βέλος συνοδευόμενο από μια μεγάλη κόκκινη κουκίδα πάνω από αυτό.

Σαφέστατα, το αυτοκίνητο παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις αυτών των ταξιδιωτών, καθώς επιτρέπει ανά πάσα ώρα την εξερεύνηση νέων προορισμών και τοπίων.

Στο «παιχνίδι» μπαίνει φυσικά και η ενοικίαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για τους ταξιδιώτες που θέλουν να κινηθούν με ελευθερία και άνεση στη χώρα που θα επισκεφτούν με εναέριο ή πλωτό μέσο χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται στα ΜΜΜ του τόπου επισκέπτονται.

Αναμφίβολα στην απρόσκοπτη οδήγηση σε κάθε χώρα που θα επισκεφτούν οι οδηγοί βοηθά πολύ η όσο το δυνατό καλύτερη γνώση των πινακίδων κυκλοφορίας που θα βρουν μπροστά τους ώστε να μην αντιμετωπίσουν δυσάρεστες εκπλήξεις που περιλαμβάνουν το γράμμα του νόμου και τις εκάστοτε τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σε ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και σε εκείνες που βρίσκονται εκτός Ε.Ε., οι πινακίδες κυκλοφορίας είτε είναι ίδιες, είτε μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν όμως και κάποιες που δεν απαντώνται σε όλες τις χώρες και αυτό που απεικονίζουν μπορεί να μπερδέψει και τους πλέον έμπειρους ταξιδιώτες.

Μια από αυτές τις πινακίδες κυκλοφορίας είναι και η εικονιζόμενη, μια κάθετη πινακίδα, η οποία σε μαύρο πλαίσιο με λευκό φόντο, φέρει στο κέντρο της ένα μαύρο βέλος και μια κόκκινη κουκκίδα πάνω από αυτό.

Από τον ελληνικό ΚΟΚ γνωρίζουμε ότι μια πινακίδα με μαύρο πλαίσιο και λευκό φόντο είναι συνήθως προειδοποιητική, ενώ η ύπαρξη βέλους δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Παράλληλα, το κόκκινο χρώμα είναι και εκείνο που χρησιμοποιείται για τις απαγορεύσεις, οπότε σε γενικές γραμμές η πινακίδα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε σε ευθεία πορεία αλλά να «συμμορφωθούμε» σύμφωνα με εκείνη που μας δείχνει το βέλος.

Η συγκεκριμένη πινακίδα που χρησιμοποιείται στα αστικά κέντρα της Γερμανίας αφορά τους οδηγούς αυτοκινήτου αλλά και τους επαγγελματίες οδηγούς που κινούνται με βαρέα οχήματα και υποδεικνύει επί της ουσίας την παράκαμψη που πρέπει να κάνουν όσοι την αντικρίσουν ώστε να αποφύγουν μια περιοχή ή ένα μέρος του οδικού δικτύου όπου παρουσιάζεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

carandmotor.gr