Η ΕΔΕΚ πιέζει για φιλολαϊκά μέτρα στον Προϋπολογισμό του 2027: «Τα οφέλη της ανάπτυξης να φτάσουν στην κοινωνία»

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναγνωρίζει ως θετικές εξελίξεις τη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και τη συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση και όχι αυτοσκοπό.

Σύμφωνα με το κόμμα, η καλή πορεία της οικονομίας δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από τους οικονομικούς δείκτες, αλλά πρέπει να αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος των τροφίμων, της ενέργειας και της στέγασης επιβαρύνει σημαντικά τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Η ΕΔΕΚ επισημαίνει ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα δημιουργούν περιθώρια για πρόσθετες κοινωνικές παρεμβάσεις, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των οικογενειών με παιδιά, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία και των νέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση κατοικίας.

Τρεις παρεμβάσεις για την κοινωνική πολιτική

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2027, η ΕΔΕΚ καταθέτει τρεις βασικούς άξονες προτάσεων.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την ενίσχυση της οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και στην κάλυψη βασικών αναγκών. Το κόμμα εισηγείται την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων που θα λαμβάνουν υπόψη τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, καθώς και την αναπροσαρμογή τους με βάση τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ζητεί την αξιοποίηση των πόρων του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Η δεύτερη παρέμβαση επικεντρώνεται στο στεγαστικό πρόβλημα των νέων και των οικογενειών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η ΕΔΕΚ προτείνει την ενίσχυση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), με πολυετή χρηματοδότηση και συγκεκριμένους στόχους για την κατασκευή κατοικιών με προσιτό ενοίκιο.

Στις εισηγήσεις περιλαμβάνονται επίσης η αξιοποίηση κρατικής γης και η παροχή κινήτρων για την ανακαίνιση κενών κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση σε προσιτές τιμές.

Η τρίτη παρέμβαση αφορά την ενίσχυση της στήριξης προς τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, η ΕΔΕΚ ζητεί επανεξέταση του ύψους του επιδόματος τέκνου και των εισοδηματικών κριτηρίων παραχώρησής του, τακτική τιμαριθμική αναπροσαρμογή, διεύρυνση της πρόσβασης σε προσιτές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και ενίσχυση της κατ’ οίκον φροντίδας.

Έμφαση στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων

Πέραν των κοινωνικών παρεμβάσεων, η ΕΔΕΚ τονίζει την ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και πλήρους αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της προγραμματικής περιόδου 2021–2027.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους τομείς της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της ενέργειας και της υδατικής ασφάλειας, με στόχο τα οφέλη της ανάπτυξης να κατανέμονται σε όλες τις επαρχίες.

Το κόμμα ζητεί, επίσης, η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών μέτρων να αξιολογείται με συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες, όπως ο κίνδυνος φτώχειας και το κόστος στέγασης σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών.

Καταλήγοντας, η ΕΔΕΚ ανακοινώνει ότι θα υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση του Προϋπολογισμού, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι τα αυξημένα δημόσια έσοδα πρέπει να επιστρέφουν στο σύνολο της κοινωνίας.

«Η δημοσιονομική πρόοδος αποκτά πραγματική αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε κοινωνική συνοχή και σε καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους», τονίζει χαρακτηριστικά.