Με το ΥΠΟΙΚ ξεκινούν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό 2027 - Μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η εξέταση όλων των υπουργείων

Ο κ. Κεραυνός θα αναλύσει τα κρατικά έσοδα και τους δημοσιονομικούς δείκτες, ενώ θα παρουσιάσει την οικονομική πολιτική και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου θα μιλήσει για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των δημόσιων οικονομικών. Θα ακολουθήσει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα αναλύσει την οικονομική κατάσταση και θα διατυπώσει εκτιμήσεις.

Με βάση τον προγραμματισμό, οι συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς των υπουργείων, άλλων κρατικών υπηρεσιών και θεσμών ολοκληρώνονται στις 16 Νοεμβρίου. Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν οι τριήμερες συζητήσεις στην Ολομέλεια, με ομιλίες αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Δαπάνες €14,4 δισ. και αυξημένα κονδύλια για κοινωνικές παροχές

Ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες €14,4 δισ., έναντι €13,7 δισ. το 2026, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και τη δυνατότητα εφαρμογής κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών.

Για παροχές κοινωνικής πρόνοιας προβλέπονται €820 εκατ., με στόχο την ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας και τη στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για την Υγεία προβλέπονται €1.066 εκατ., ποσό αυξημένο κατά 3,7% σε σύγκριση με το 2026, ενώ για την Παιδεία προβλέπονται €235 εκατ., αυξημένα κατά 13,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για έργα του οδικού δικτύου προβλέπονται €148,8 εκατ., αυξημένα κατά 17,4% σε σύγκριση με το 2026.

Όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, η έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 γίνεται σε περίοδο κατά την οποία η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνθήκες πλήρους απασχόλησης, πλεονασματικά δημόσια οικονομικά και συνεχή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

«Η υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση επιτρέπει στην Κυβέρνηση να κατευθύνει περισσότερους πόρους στην κοινωνική πολιτική, την υγεία, την παιδεία και τις αναπτυξιακές υποδομές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομίας προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και ανθρωποκεντρικός ο προϋπολογισμός

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ισορροπημένο και ανθρωποκεντρικό, καθώς και το σημαντικότερο εργαλείο οικονομικής πολιτικής.

«Ειδικότερα σήμερα που η χώρα μας χρειάζεται σταθερότητα και καθαρή κατεύθυνση, λόγω και των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας και διεθνώς, καθώς η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί την ασπίδα για την ευημερία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Κύπρου», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, για τρίτη συνεχή χρονιά επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη ο προϋπολογισμός παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο το 2027 αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 4% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται και να περιοριστεί στο 45,2% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2027.

Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,9%, η ανεργία να διαμορφωθεί γύρω στο 3,8% και ο πληθωρισμός να υποχωρήσει στο 2,5%. Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη συνέπεια στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, προσθέτοντας ότι η σταθερή αυτή βάση επιτρέπει τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

«Το Υπουργείο Οικονομικών προσβλέπει σε ένα γόνιμο διάλογο με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, για τη ψήφιση του Προϋπολογισμού και τη διατήρηση της δημοσιονομικής τους ισορροπίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του κράτους, την οικονομική σταθερότητα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του κράτους στους εταίρους και τις αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ