Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για τους «συμμάχους του Ισραήλ» - Καταγγέλλει λόμπι στη Βουλή και δείχνει Χριστοδουλίδη

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει «εξαιρετικά προκλητικές ενέργειες» τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ σε συνεργασία με το Israel Allies Foundation, καθώς και τη δημιουργία κυπριακού παραρτήματος του Transatlantic Friends of Israel (TFI).

Όπως υποστηρίζει, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνιστούν, επί της ουσίας, οργάνωση μηχανισμών προώθησης των ισραηλινών συμφερόντων εντός της κυπριακής Βουλής, γεγονός που χαρακτηρίζει πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα της χώρας.

Το ΑΚΕΛ αναφέρεται ειδικότερα στη δράση του TFI, το οποίο δημιουργήθηκε από το American Jewish Committee, σημειώνοντας ότι έχει οργανώσει εκστρατεία για την καταψήφιση ψηφισμάτων και την κατάργηση μηχανισμών του ΟΗΕ που χαρακτηρίζει «αντιισραηλινούς».

Το κόμμα θέτει ζήτημα συμβατότητας της συμμετοχής Κύπριων βουλευτών σε τέτοιες πρωτοβουλίες με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Κυπριακό, διερωτώμενο: «Πώς συμβιβάζεται η συμμετοχή Κύπριων βουλευτών σε τέτοιες πρωτοβουλίες με τον αγώνα μας για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και του εποικισμού, ο οποίος στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ;»

Βολές και κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

Η κριτική του ΑΚΕΛ στρέφεται και κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί ότι ενισχύει την πολιτική στήριξη προς το Ισραήλ, παρά τις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συνεχιζόμενη κατοχή και τον εποικισμό παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, καθώς και στη διαπίστωση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα.

Το κόμμα επισημαίνει ότι ακόμη και παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοι του Ισραήλ προχωρούν σε κυρώσεις κατά στελεχών της κυβέρνησης Νετανιάχου και προωθούν μέτρα εναντίον των παράνομων εποικισμών, την ώρα που, όπως καταγγέλλει, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και η συμμαχία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ ενισχύουν την πολιτική τους στήριξη προς το Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρουσία υπουργών στις σχετικές εκδηλώσεις, καθώς και στην υποδοχή της ηγεσίας του Israel Allies Foundation από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενέργειες που, κατά το ΑΚΕΛ, επιβεβαιώνουν την κυβερνητική στήριξη στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

«Ποιο μήνυμα στέλνουν στη διεθνή κοινότητα; Με ποια αξιοπιστία απαιτούμε πίεση στην Τουρκία, όταν στηρίζουμε πολιτικά ένα άλλο κατοχικό και εποικιστικό κράτος;», διερωτάται το κόμμα.

«Η κατοχή και ο εποικισμός δεν μπορεί να κρίνονται ανάλογα με τον δράστη»

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η στάση της Κύπρου απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια, συνδέοντας ευθέως το Παλαιστινιακό με την αξιοπιστία των κυπριακών θέσεων για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής.

«Η κατοχή, ο εποικισμός και οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνονται ανάλογα με τον δράστη. Η συνεπής υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου αποτελεί ζήτημα αρχών και προϋπόθεση αξιοπιστίας στον αγώνα για ελευθερία και επανένωση», αναφέρει.

Το κόμμα καταλήγει τονίζοντας ότι «Η Κύπρος δεν μπορεί να διεκδικεί δικαιοσύνη για τον λαό της και να γίνεται πολιτικά συνένοχη στην αδικία σε βάρος ενός άλλου λαού».