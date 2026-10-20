Αυτόνομη υποψηφιότητα στις Προεδρικές, εισφορές αξιωματούχων, όριο θητειών - Οι αλλαγές που προωθούνται στο Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ

Ίση μεταχείριση και λογοδοσία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αλλαγές αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού και στην ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας. Η ηγεσία δίνει έμφαση στην ίση μεταχείριση όλων των μελών και στην απάλειψη περιοριστικών ρητρών που, όπως υποστηρίζει, εμποδίζουν τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση κομματικών αξιωμάτων, ενώ κάνει λόγο και για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία των οργάνων. Για να τεκμηριώσει ότι το κείμενο δεν αποτελεί προϊόν μονομερούς επεξεργασίας, η ΕΔΕΚ δημοσιοποίησε και τα ονόματα είκοσι μελών που κατέθεσαν επώνυμα προτάσεις.

Από τα οικονομικά στις προεδρικές

Ξεχωριστά καταγράφονται δεκατρείς επιπρόσθετες τροπολογίες μελών, οι οποίες θα εξεταστούν επίσης από το Συνέδριο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει πρόταση για αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας από την ΕΔΕΚ, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ΑΚΕΛ εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα για τις εκλογές του 2028.

Αρκετές από τις προτάσεις αγγίζουν τα οικονομικά του κόμματος, που βρίσκεται υπό πίεση μετά την απώλεια της κρατικής χορηγίας των 700.000 ευρώ λόγω της εξόδου του από τη Βουλή. Στο τραπέζι μπαίνουν η υποχρεωτική οικονομική εισφορά αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων, η πώληση ακίνητης περιουσίας και ζητήματα του επαγγελματικού προσωπικού. Άλλες τροπολογίες προβλέπουν περιορισμό θητειών, επιλογή υποψήφιων βουλευτών μέσω εσωκομματικών εκλογών, σταυρό προτίμησης για τον πρόεδρο του κόμματος στις βουλευτικές και αλλαγές στη δομή της ηγεσίας, με αντικρουόμενες εισηγήσεις για τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Οι «11» μιλούν για άκυρη διαδικασία

Η δημοσιοποίηση συμπίπτει με νέα επιστολή έντεκα μελών του Πολιτικού Γραφείου προς την πρόεδρο, μετά την ακύρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκε καμία από τις διαδικασίες που προβλέπονται για τη σύγκληση Καταστατικού Συνεδρίου, ότι τα συλλογικά όργανα δεν ενημερώθηκαν και ότι κανένα μέλος δεν έλαβε τις προτάσεις και την αιτιολόγησή τους. Κατηγορούν επίσης την κ. Χριστοδούλου Μακρή ότι παραπέμπει στο Συνέδριο ζητήματα που ανήκουν στο Πολιτικό Γραφείο, ενώ αναφέρονται σε ανείσπρακτες εισφορές της τάξης των 100.000 ευρώ από αξιωματούχους που εξελέγησαν ή διορίστηκαν μέσω του κόμματος.