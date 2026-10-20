Ο Καρούσος απαντά στον Αναστασιάδη: Μήνυμα ηττοπάθειας η εισήγηση για προσυμφωνία του ΔΗΣΥ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Καρούσος υποστήριξε ότι δεν έγιναν βεβιασμένες κινήσεις από την παράταξη, εκφράζοντας μάλιστα την άποψη ότι ο ΔΗΣΥ θα έπρεπε να είχε επιλέξει τον υποψήφιό του αρκετά νωρίτερα.

«Βεβιασμένες κινήσεις δεν έγιναν. Αντίθετα, καθυστερήσαμε. Έπρεπε να είχαμε τον υποψήφιό μας από τον Σεπτέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη για πιθανή συμφωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε ανοικτά τη διαφωνία του.

«Διαφωνώ. Δεν πρέπει ούτε καν να ανοίγουμε και να συζητούμε έτσι θέμα. Αυτό είναι μήνυμα ηττοπάθειας. Από τώρα δεν πρέπει να στέλνουμε τέτοια μηνύματα, διότι είναι σαν να στέλνουμε ένα μήνυμα ήττας», δήλωσε στην εκπομπή.

«Όποιος δεν στηρίξει τον υποψήφιο του κόμματος, η πόρτα είναι εκεί»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο «Alpha Καλημέρα», ο Γιάννης Καρούσος κλήθηκε να σχολιάσει και τις εσωκομματικές διεργασίες στον ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι η τελική επιλογή του υποψηφίου θα πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

Όπως είπε, πρόκληση για την ηγεσία του κόμματος είναι να διασφαλίσει ότι όλοι θα συστρατευθούν πίσω από το πρόσωπο που θα επιλεγεί από τη βάση.

«Όποιος έχει σκοπό να μην υποστηρίξει τον υποψήφιο που θα επιλεγεί από τη διαδικασία, η πόρτα του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εκεί και να βγει έξω», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προσωπικά έχει αποφασίσει να μη δημοσιοποιήσει ποιον υποψήφιο προτιμά, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της ενότητας του κόμματος και στη διατήρηση χαμηλών τόνων κατά την εσωκομματική διαδικασία.

Τι είπε για Αβέρωφ Νεοφύτου και κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Στην ίδια εκπομπή, σχολίασε και τη συζήτηση που προέκυψε από τις δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο κ. Καρούσος υποστήριξε ότι οι τοποθετήσεις του πρώην προέδρου του ΔΗΣΥ παρερμηνεύθηκαν, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελούν επίσημη θέση του κόμματος.

«Το μήνυμα που ήθελε να στείλει ήταν άλλο. Βγήκε ένα άλλο επικοινωνιακά έξω. Σίγουρα δεν είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση αφορούσε κυρίως τις επιπτώσεις των κυρώσεων στο κόστος των καυσίμων και την ανάγκη να τεθεί το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας την παρέμβασή του στο «Alpha Καλημέρα», ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε όλα τα στελέχη της παράταξης να αποδείξουν έμπρακτα ότι προτεραιότητά τους είναι η ενότητα του κόμματος και όχι οι προσωπικές προτιμήσεις ή οι εσωκομματικοί συσχετισμοί.