Προσυμφωνία με Χριστοδουλίδη εισηγείται ο Αναστασιάδης για τον β’ γύρο των προεδρικών – Αιχμές για τον διορισμό Τορναρίτη, επαφές με Παμπορίδη και Αβέρωφ

Μιλώντας στο podcast του ant1live και τον Θησέα Ιωάννου, σημείωσε ότι διαφωνεί τόσο με τον χρόνο όσο και με τον τρόπο έναρξης της διαδικασίας για το προεδρικό χρίσμα, εκτιμώντας πως θα έπρεπε προηγουμένως να είχε ανοίξει διάλογος για πιθανές πολιτικές συνεργασίες.

Ο κ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε σωστή την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να μην διεκδικήσει το χρίσμα, ενώ αποκάλυψε ότι είχε ήδη συνάντηση με τον Γιώργο Παμπορίδη και ότι προγραμματίζει να συναντηθεί και με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους δύο ενδιαφερόμενους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωκομματικές τριβές, υπογραμμίζοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να πορευθούν ενωμένοι.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι πρόθεσή του είναι να στηρίξει την τελική επιλογή του κόμματος, ενώ τάσσεται υπέρ μιας συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για αμοιβαία στήριξη στον δεύτερο γύρο των εκλογών, στη βάση σαφών και αυστηρά καθορισμένων όρων.

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού, επέκρινε τη διαρροή πληροφοριών γύρω από επαφές και πολιτικές διεργασίες στο παρασκήνιο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές τροφοδοτούν την ένταση και καλλιεργούν αισθήματα πικρίας.

Αναδρομή στις εκλογές του 2023

Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις Προεδρικές Εκλογές του 2023, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι δεν στήριξε την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι στην περίοδο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου είχε ταχθεί υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση έργων υποδομής, καθώς και για την εγκατάλειψη ή αναστολή έργων που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτα.

Παρά τις επιφυλάξεις του σε συγκεκριμένα ζητήματα, αναγνώρισε ότι συμφωνεί με τις βασικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη σε τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική πολιτική και η εξωτερική πολιτική.

Ο πρώην Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν αποδίδει τη δέουσα αναγνώριση σε συνεργάτες και υπουργούς του, ενώ χαρακτήρισε άστοχη την απόφαση για τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως συμβούλου για το Κυπριακό με αρμοδιότητα στην Αφρική και την Ασία. Κατά την άποψή του, η συγκεκριμένη επιλογή δημιούργησε αχρείαστες εντάσεις τόσο με την ηγεσία όσο και με τη βάση του ΔΗΣΥ.

Η πλήρης συνέντευξη του Νίκου Αναστασιάδη πρόκειται να δημοσιευθεί την Τετάρτη από το ant1live.