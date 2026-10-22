Στην Πινδάρου με πέντε κιβώτια υπογραφές ο Αβέρωφ Νεοφύτου - Το μήνυμα προς τον Γιώργο Παμπορίδη (εικόνες + βίντεο)

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους ο κ. Νεοφύτου είπε ότι οι υπογραφές υποστήριξης της υποψηφιότητας του ξεπερνούν τις 3.000, αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος από τις 500 που απαιτούνται για συμμετοχή στην εσωκομματική διαδικασία.

Ακολούθως είπε ότι παρέδωσε σήμερα τα έντυπα, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στην παράταξη να ελέγξει τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ η επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, στις 11:30.

Ερωτηθείς εάν έχουν υπογράψει τα έντυπα πρωτοκλασάτα στελέχη της παράταξης, ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε ότι σημασία έχει η στήριξη που λαμβάνει από χιλιάδες μέλη, τους «απλούς στρατιώτες» του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και, όπως ανέφερε, από σχεδόν το σύνολο των αξιωματούχων της παράταξης.

«Ένα είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω και τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρας. Ενωμένοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, για μια δίκαιη κοινωνία και μια επανενωμένη και ασφαλή Κύπρο», δήλωσε.

Το μήνυμα στον Παμπορίδη

Κληθείς να αναφέρει ποιο μήνυμα επιθυμεί να στείλει στον ανθυποψήφιο του, Γιώργο Παμπορίδη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου χαρακτήρισε την επικείμενη εσωκομματική αναμέτρηση «γιορτή της δημοκρατίας».

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευκαιρία να διεξαχθεί μια μάχη ιδεών, αναφερόμενος θετικά προς το πρόσωπο του Γιώργου Παμπορίδη. «Ο Γιώργος, το είπα πολλές φορές, είναι ένας πολιτικός που στέκει πολιτικά, έχει πολιτικές απόψεις και θα χαρώ αυτόν τον υγιή ανταγωνισμό», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία η επόμενη ημέρα της εσωκομματικής διαδικασίας να βρει όλα τα στελέχη ενωμένα, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο «την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης».

«Πενήντα από τα 65 μου χρόνια τα πέρασα με αυτή την παράταξη»

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στη μακρόχρονη σχέση του με την παράταξη, εκφράζοντας εμπιστοσύνη προς τα μέλη της.

Όπως δήλωσε, τα 50 από τα 65 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στον Δημοκρατικό Συναγερμό, σημειώνοντας ότι με ορισμένα στελέχη μεγάλωσε πολιτικά, ενώ άλλα τα βλέπει πλέον σαν δικά του παιδιά.

Τόνισε ότι αισθάνεται εμπιστοσύνη στον κόσμο της παράταξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης που λαμβάνει από τη βάση του κόμματος.

Δεν απάντησε για το φόντο του Βασιλικού

Κληθείς να σχολιάσει την επιλογή του ημιτελούς έργου στο Βασιλικό ως φόντου για το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απόφασή του να διεκδικήσει το χρίσμα μέσω των διαδικασιών του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου απέφυγε να τοποθετηθεί.

«Να περιοριστούμε σε αυτά και από Δευτέρας στη διάθεσή σας από το πρωί μέχρι το βράδυ», ανέφερε, παραπέμποντας σε μεταγενέστερο χρόνο για περαιτέρω δηλώσεις.

Στις 28 Νοεμβρίου η εσωκομματική κάλπη

Υπενθυμίζεται ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή του να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον θα ακολουθούσε τη συγκεκριμένη διαδικασία ή θα προχωρούσε σε αυτόνομη υποψηφιότητα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, η επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, ενώ η έκτακτη παγκύπρια εκλογική συνέλευση για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις Προεδρικές Εκλογές του 2028 έχει οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου