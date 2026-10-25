ΕΔΕΚ: Καταργείται η θέση Γενικού Διευθυντή, επανέρχεται ο Οργανωτικός Γραμματέας - Οι αποφάσεις του Καταστατικού Συνεδρίου

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (25/10) στη Λευκωσία, με την ΕΔΕΚ να κάνει λόγο για μαζική συμμετοχή των μελών, σε κλίμα ενότητας, συναγωνιστικότητας και δημιουργικού διαλόγου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, οι καταστατικές αλλαγές προέκυψαν μέσα από ευρεία παγκύπρια διαβούλευση με τα μέλη και αποσκοπούν στην οργανωτική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση της εσωκομματικής δημοκρατίας, τη διαφάνεια και την ανανέωση της ΕΔΕΚ.

Το μήνυμα της Σοφίας: «Κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ»

Στην ομιλία της, η πρόεδρος του Κινήματος, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, έστειλε μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ».

Η κ. Μακρή έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ανασυγκρότησης και επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία, παρουσιάζοντας τις καταστατικές αλλαγές ως ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω. Η ΕΔΕΚ έχει καθήκον και υποχρέωση να απαντά στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Στο επίκεντρο των αποφάσεων του Συνεδρίου βρίσκεται η αναδιάρθρωση των συλλογικών οργάνων και η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η κατοχύρωση της ελευθερίας πολιτικής έκφρασης και διαφωνίας στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των μελών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αύξηση της συμμετοχής των νέων τόσο στα συλλογικά όργανα όσο και στα ψηφοδέλτια της ΕΔΕΚ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού.

Σε οργανωτικό επίπεδο, εγκρίθηκε η διεύρυνση της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, καθώς και η επαναφορά της θέσης του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα και της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Ανάμεσα στις αλλαγές που ξεχωρίζουν είναι και η κατάργηση της καταστατικής θέσης του Γενικού Διευθυντή, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανωτικού μοντέλου του κόμματος.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας, με παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών οικονομικής διαφάνειας και λογοδοσίας.

Το Συνέδριο ενέκρινε επίσης το άνοιγμα των Θεματικών Επιτροπών προς την κοινωνία, επιδιώκοντας μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων του Κινήματος.

Στις 13 Δεκεμβρίου η εκλογή νέας ηγεσίας

Πέραν των καταστατικών αλλαγών, το Συνέδριο ενέκρινε και το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλογικών διαδικασιών, οι οποίες θα κορυφωθούν τον Δεκέμβριο με την ανάδειξη της νέας ηγεσίας.

Η διαδικασία θα αρχίσει με τις Επαρχιακές Εκλογικές Συνδιασκέψεις, οι οποίες προγραμματίστηκαν ως εξής:

- 14 Νοεμβρίου: Κερύνεια

- 15 Νοεμβρίου: Λάρνακα

- 21 Νοεμβρίου: Λεμεσός

- 22 Νοεμβρίου: Αμμόχωστος

- 28 Νοεμβρίου: Πάφος

- 29 Νοεμβρίου: Λευκωσία

Το Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΕΚ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Στόχος η ανασυγκρότηση και η επανασύνδεση με την κοινωνία

Η ηγεσία της ΕΔΕΚ παρουσιάζει τις αποφάσεις του Καταστατικού Συνεδρίου ως αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας ανανέωσης του Κινήματος, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υπογραμμίζει ότι προχωρά με ενότητα, ανανέωση και αποφασιστικότητα, θέτοντας ως βασικούς στόχους την ανασυγκρότηση των κομματικών δομών και την ουσιαστική επανασύνδεση με την κοινωνία.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την ΕΔΕΚ είναι πλέον οι εκλογικές διαδικασίες του Δεκεμβρίου, κατά τις οποίες θα κληθούν τα μέλη να αναδείξουν τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υλοποίηση της νέας οργανωτικής και πολιτικής πορείας του Κινήματος.