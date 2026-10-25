Ηχηρές απουσίες από το Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ: Ποιοι δεν έδωσαν το «παρών» - Οι καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν

Από το Συνέδριο απουσίαζε ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, καθώς και ο αναπληρωτής πρόεδρος Μορφάκης Σολωμονίδης, με την απουσία τους να αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία λόγω των εσωκομματικών εξελίξεων των τελευταίων μηνών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η απουσία των 11 μελών του Πολιτικού Γραφείου, τα οποία είχαν εκφράσει διαφωνίες με χειρισμούς και αποφάσεις της προέδρου του κόμματος, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, αποστέλλοντάς της σχετικές επιστολές.

Οι «11» που απουσίαζαν

Πρόκειται για τους Γιώργο Γεωργίου, Φρίντα Γρηγοριάδου, Βάσο Δημητρίου, Μάριο Κύρου, Άδωνη Κωνσταντίνου, Αχιλλέα Μαλαχουρίδη, Δημήτρη Παυλίδη, Ευαγγελία Σιζοπούλου, Πέτρο Στυλιανάκη, Μάριο Χαννίδη και Στέλιο Χαραλάμπους.

Τα συγκεκριμένα στελέχη είχαν προηγουμένως διατυπώσει ενστάσεις για τη διαδικασία σύγκλησης του Καταστατικού Συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι παρακάμφθηκαν συλλογικά όργανα του Κινήματος.

Οι διαφωνίες είχαν επηρεάσει και τη λειτουργία του Πολιτικού Γραφείου, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν αναβληθεί συνεδριάσεις λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η απουσία των «11» από τις εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξε τις εσωκομματικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά την προσπάθεια της νέας ηγεσίας να εκπέμψει μήνυμα ενότητας.

Οι επιστροφές και οι παρουσίες

Αντίθετα, το «παρών» στο Συνέδριο έδωσαν στελέχη που είχαν βρεθεί εκτός κόμματος ή είχαν αποστασιοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Μεταξύ αυτών ήταν ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης και ο τέως βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, οι οποίοι είχαν διαγραφεί επί προεδρίας Μαρίνου Σιζόπουλου.

Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν επίσης ο Σάββας Ηλιοφώτου, η πρώην υπουργός Μαρία Παναγιώτου, ο πρώην δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης και ο δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους.

Από τις εργασίες απουσίαζε και ο πρώην υπουργός Δώρος Θεοδώρου, για λόγους υγείας, αν και είχε καταθέσει προτάσεις για τις καταστατικές αλλαγές.

Οι καταστατικές αλλαγές που εγκρίθηκαν

Παρά τις απουσίες και τις διαφωνίες που προηγήθηκαν, το Καταστατικό Συνέδριο ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα σειρά τροποποιήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, προέκυψαν μέσα από παγκύπρια διαβούλευση με τα μέλη του Κινήματος.

Στο επίκεντρο των αποφάσεων βρίσκεται η αναδιάρθρωση των συλλογικών οργάνων, η ενίσχυση της συμμετοχής των μελών και η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος.

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις είναι η κατάργηση της καταστατικής θέσης του Γενικού Διευθυντή, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε η επαναφορά της θέσης του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα και της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Αποφασίστηκε επίσης η διεύρυνση της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, με στόχο, σύμφωνα με την ηγεσία, την ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στελεχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται ακόμη η κατοχύρωση της ελευθερίας πολιτικής έκφρασης και διαφωνίας στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ, καθώς και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των μελών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή της νεότερης γενιάς, με την έγκριση ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της παρουσίας νέων τόσο στα συλλογικά όργανα όσο και στα ψηφοδέλτια του Κινήματος.

Επιτροπή Δεοντολογίας και οικονομική διαφάνεια

Σημαντική θεωρείται και η απόφαση για τη σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας θεσμικής θωράκισης των εσωκομματικών διαδικασιών.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν ρυθμίσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενώ αποφασίστηκε το άνοιγμα των Θεματικών Επιτροπών προς την κοινωνία, με στόχο τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι τα μέλη αποκτούν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε οργανικές θέσεις έναν μήνα μετά την εγγραφή τους. Για τη διεκδίκηση των θέσεων του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και των αντιπροέδρων απαιτείται διετής συμμετοχή στο κόμμα.

Το Συνέδριο ενέκρινε επίσης το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλογών, οι οποίες προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.

«Κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ»

Οι εργασίες του Συνεδρίου άρχισαν με την ομιλία της προέδρου της ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, η οποία έστειλε μηνύματα ενότητας, συλλογικότητας και ανανέωσης.

«Κανείς μας δεν είναι μεγαλύτερος από την ΕΔΕΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των συλλογικών οργάνων και διασφάλισης της δημοκρατικής λειτουργίας του Κινήματος.

Η πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες που έχουν γίνει για την οικονομική βιωσιμότητα του κόμματος, στην άρση διαγραφών και στην προσπάθεια αποκατάστασης της ομαλής εσωκομματικής λειτουργίας.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη κατατεθεί όροι εντολής για τη διενέργεια ελέγχου δικανικής λογιστικής, με την αποστολή αιτημάτων για προσφορές σε οκτώ ανεξάρτητους οίκους.

«Η σελίδα γύρισε και δεν γυρίζει πίσω», ήταν ένα ακόμη από τα μηνύματα που έστειλε η πρόεδρος του Κινήματος.

Το επόμενο στοίχημα για την ΕΔΕΚ

Η ολοκλήρωση του Καταστατικού Συνεδρίου αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα στον σχεδιασμό της νέας ηγεσίας για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, με επόμενο σταθμό το Εκλογικό Συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι απουσίες του πρώην προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και των 11 μελών του Πολιτικού Γραφείου καταδεικνύουν ότι οι καταστατικές αλλαγές δεν συνεπάγονται αυτομάτως και την υπέρβαση των εσωκομματικών διαφωνιών.

Το κατά πόσο οι αποφάσεις του Συνεδρίου θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της συνοχής του Κινήματος αναμένεται να διαφανεί μέσα από τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν, ενόψει της εκλογής των νέων συλλογικών οργάνων.