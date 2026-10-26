ΔΗΣΥ: Αβέρωφ και Παμπορίδης καταθέτουν υποψηφιότητα και μπαίνουν επίσημα στη μάχη για το χρίσμα, με φόντο τις ανοικτές πληγές του 2023

Η αναμέτρηση Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, η οποία θα κριθεί στις 28 Νοεμβρίου, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς το αποτέλεσμά της θα επηρεάσει όχι μόνο την προεδρική υποψηφιότητα, αλλά και τις εσωτερικές ισορροπίες της παράταξης. Οι δύο διεκδικητές αναμένεται να υποβάλουν σήμερα επισήμως τις υποψηφιότητές τους στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να έχει ανακοινώσει την παρουσία του στις 11:30 και τον Γιώργο Παμπορίδη να αναμένεται γύρω στις 12:30. Πρόκειται για την τυπική αφετηρία μιας αναμέτρησης που ουσιαστικά έχει αρχίσει εδώ και εβδομάδες, με τις συζητήσεις για τις διαδικασίες, τις υπογραφές και τα χρονοδιαγράμματα να έχουν ήδη προκαλέσει πολιτική ένταση.

Η επιστροφή Αβέρωφ και το στοίχημα Παμπορίδη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εισέρχεται στην αναμέτρηση έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα την πολυετή παρουσία του στην ηγεσία του κόμματος, τη γνώση των οργανωτικών μηχανισμών και τις σχέσεις που διατηρεί με στελέχη σε όλες τις επαρχίες. Η κατάθεση περισσότερων από 3.000 υπογραφών στήριξης, ενώ απαιτούνταν 500, αποτέλεσε μια σαφή προσπάθεια επίδειξης οργανωτικής ισχύος πριν ακόμη ανοίξει επισήμως η εσωκομματική κάλπη. Για τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η διεκδίκηση του χρίσματος αποτελεί παράλληλα ευκαιρία πολιτικής επανόδου μετά την ήττα του στις Προεδρικές του 2023 και τις εξελίξεις που ακολούθησαν στο κόμμα. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η επιρροή που διατηρεί στον κομματικό μηχανισμό μπορεί να μεταφραστεί σε πλειοψηφικό ρεύμα μεταξύ των μελών που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης επιχειρεί να διαμορφώσει μια διαφορετική πρόταση, προβάλλοντας την ανάγκη πολιτικής ανανέωσης και επαναπροσδιορισμού της φυσιογνωμίας του ΔΗΣΥ. Ο βουλευτής Λευκωσίας και πρώην υπουργός Υγείας, διαθέτει κυβερνητική εμπειρία, αλλά δεν έχει την ίδια οργανωτική διαδρομή με τον ανθυποψήφιό του, στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την κινητοποίηση υποστηρικτών πέραν των παραδοσιακών εσωκομματικών δικτύων.

Ο ρόλος της Αννίτας και η επόμενη ημέρα

Στην εξίσωση καθοριστική παραμένει η στάση της Αννίτας Δημητρίου, η οποία, μετά την απόφασή της να μη διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα, καλείται να διαχειριστεί μια διαδικασία με σημαντικό πολιτικό βάρος για την ηγεσία της. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, που κέρδισε πολιτικούς πόντους με τη στάση που κράτησε και την απόφαση της να μην εισέλθει στη διαδικασία, έχει επενδύσει στην τήρηση των καταστατικών διαδικασιών και στη διαφύλαξη της ενότητας, γνωρίζοντας ότι μια παρατεταμένη αντιπαράθεση θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα προβλήματα συνοχής. Η μετακίνηση των ημερομηνιών της εσωκομματικής διαδικασίας, έπειτα από αντιδράσεις για τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, κατέδειξε ήδη τις δυσκολίες συνεννόησης.

Το σημαντικότερο ζήτημα, ωστόσο, αφορά την επόμενη ημέρα της 28ης Νοεμβρίου και την αποδοχή του αποτελέσματος, τη στάση του ηττημένου και η δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής πολιτικής γραμμής θα αποτελέσουν κρίσιμες δοκιμασίες για την παράταξη.

Στο βάθος ο Χριστοδουλίδης

Πέραν της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, η προεδρική αναμέτρηση του 2028 επαναφέρει αναπόφευκτα στο προσκήνιο τις σχέσεις του ΔΗΣΥ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Οι πληγές του 2023 δεν έχουν κλείσει πλήρως, ενώ η συζήτηση για τις πιθανές επιλογές στον δεύτερο γύρο των Προεδρικών επηρεάζει ήδη τον δημόσιο διάλογο.

Η τοποθέτηση του Νίκου Αναστασιάδη υπέρ συνεννόησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στις εσωκομματικές διεργασίες, καθώς θέτει το ζήτημα της μελλοντικής πολιτικής στρατηγικής του κόμματος. Αυτό είναι άλλωστε και το ευρύτερο διακύβευμα της αναμέτρησης. Ο ΔΗΣΥ δεν καλείται απλώς να επιλέξει ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, αλλά να καθορίσει με ποια πολιτική πρόταση θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην εξουσία και πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η σημερινή διαδικασία στην Πινδάρου σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης αναμέτρησης, όμως η πραγματική πολιτική δοκιμασία θα έρθει όταν κλείσουν οι κάλπες. Τότε θα φανεί κατά πόσον ο ΔΗΣΥ μπορεί να αφήσει πίσω του τις αντιπαραθέσεις των τελευταίων χρόνων ή αν η επιλογή υποψηφίου θα αποτελέσει την αφετηρία ενός νέου κύκλου εσωστρέφειας.