Νικολαΐδης: «Ιστορική ανατροπή» η εκλογή της Σοφίας - Απών από το Συνέδριο, αλλά «παρών» στην αναγέννηση της ΕΔΕΚ ο Ομήρου (ηχητικό)

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, ο κ. Νικολαΐδης, χαρακτήρισε το συνέδριο σημαντικό βήμα προς την ανασυγκρότηση του Κινήματος, τονίζοντας ωστόσο ότι οι καταστατικές αλλαγές από μόνες τους δεν αρκούν για να κλείσουν οι πληγές του παρελθόντος.

«Πιο δαπανηρό να μη γίνει ο έλεγχος»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος, επιμένοντας ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης δικανικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.

Ερωτηθείς για τις αναφορές της προέδρου της ΕΔΕΚ, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, απάντησε χαρακτηριστικά ότι «είναι περισσότερο δαπανηρό να μη γίνει έλεγχος».

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί προσφορές για τη διενέργεια του ελέγχου, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα εξευρεθεί τρόπος για να προχωρήσει.

«Δεν μπορεί ένα κόμμα να ζει και να λειτουργεί στη βάση αυτών των σκιών», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα μέλη έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι συνέβη, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους προς το Κίνημα.

Ακυρώνονται οι διαγραφές, ενοποιούνται τα μητρώα

Αναφερόμενος στις αποφάσεις του Καταστατικού Συνεδρίου, ο κ. Νικολαΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ακύρωση των διαγραφών και στην ενοποίηση των μητρώων μελών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όποιος ήταν εγγεγραμμένος σε μητρώο της ΕΔΕΚ από το 2015 και μετά θεωρείται πλέον μέλος του κόμματος, με πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Χαρακτήρισε την απόφαση «θαρραλέα πολιτική πράξη», η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ταλαιπωρούσαν την ΕΔΕΚ την τελευταία δεκαετία.

Ξεχώρισε επίσης την κατοχύρωση του δικαιώματος της δημόσιας πολιτικής διαφωνίας, εξηγώντας ότι τα μέλη μπορούν πλέον να ασκούν κριτική ακόμη και σε επίσημες θέσεις του κόμματος, χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαγραφής, εφόσον δεν προχωρούν σε οργανωμένη φραξιονιστική δράση.

Η απουσία Ομήρου και η στήριξη στη Μακρή

Ερωτηθείς για την απουσία του πρώην προέδρου της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου, από το συνέδριο, ο κ. Νικολαΐδης υποστήριξε ότι δεν πρέπει να δοθούν άλλες ερμηνείες πέραν της πιθανότητας να μην μπορούσε να παραστεί.

Όπως σημείωσε, ο κ. Ομήρου έχει ταχθεί με δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της αλλαγής και της αναγέννησης της ΕΔΕΚ, εκτιμώντας ότι παραμένει παρών σε αυτή την προσπάθεια «με τον δικό του τρόπο».

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του προς τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, χαρακτηρίζοντας την εκλογή της ως μία από τις μεγαλύτερες εσωκομματικές ανατροπές στην ιστορία της ΕΔΕΚ.

Αναφέρθηκε και στις επικρίσεις που δέχθηκε λόγω της ηλικίας της, κάνοντας λόγο για προσπάθειες αμφισβήτησης και αποκλεισμού της, είτε ευθέως είτε με υπονοούμενα.

Ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής στην κυβέρνηση

Σε ερώτηση κατά πόσο τέθηκε στο συνέδριο ζήτημα παραμονής της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, διευκρίνισε ότι δεν πραγματοποιήθηκε πολιτική συζήτηση, καθώς το συνέδριο είχε αποκλειστικά καταστατικό χαρακτήρα.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπήρξαν στο παρελθόν πολιτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να είχαν διαφορετική κατεύθυνση.

Τόνισε ότι μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών εκλογών του Δεκεμβρίου θα πρέπει να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος για την ιδεολογική ταυτότητα και την πολιτική πορεία της ΕΔΕΚ, καθώς και για τη στάση της απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

«Η αλλαγή δεν σημαίνει να αλλάξει απλώς ο πρόεδρος ή το καταστατικό. Σημαίνει να αλλάξουν νοοτροπίες και διαδικασίες», υπογράμμισε, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν κατάλοιπα παλαιών αντιδημοκρατικών πρακτικών και ρεβανσιστικών τάσεων.

«Δεν επέστρεψα για καρέκλα»

Ενόψει των εκλογών της 13ης Δεκεμβρίου για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, ο κ. Νικολαΐδης ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει οποιοδήποτε κομματικό αξίωμα.

«Η επιστροφή μου δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε καρέκλα», ανέφερε, εξηγώντας ότι επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του Κινήματος.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η ΕΔΕΚ έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την κοινωνία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τις ίδιες τις αρχές της. Η επανασύνδεσή της με τη δημοκρατική σοσιαλιστική της φυσιογνωμία και τις ανάγκες των πολιτών αποτελεί, όπως ανέφερε, βασική προϋπόθεση για να ανακτήσει τον πολιτικό της ρόλο.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Νίκου Νικολαΐδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6:

