Απορρίπτει ο Τουφάν Έρχιουρμαν την πρόταση Χριστοδουλίδη για Βαρώσι και λιμάνι Αμμοχώστου – «Δεν είναι ισορροπημένη»

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Kıbrıs Postası», ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν του έχει παραδώσει γραπτώς πακέτο 19 σημείων, όπως έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα, ενώ τοποθετήθηκε και για την πρόταση που αφορά την παράδοση του Βαρωσιού στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, και τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το λιμάνι της Αμμοχώστου είναι ήδη ανοικτό»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου, αλλά η αδυναμία διεξαγωγής απευθείας εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το λιμάνι της Αμμοχώστου είναι ανοικτό. Δεν είναι κλειστό λιμάνι. Το πρόβλημα με τα λιμάνια μας είναι ότι δεν μπορούμε να διεξάγουμε απευθείας εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, κατά τη συζήτηση της πρότασης ρώτησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά πόσο αυτή συνεπάγεται την εφαρμογή του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, αρνητική απάντηση.

«Πρόκειται για την εφαρμογή του Κανονισμού για το Απευθείας Εμπόριο; Όχι, δεν πρόκειται για την εφαρμογή του Κανονισμού. Αλλά επειδή το λιμάνι θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρχίσει το απευθείας εμπόριο», ανέφερε, περιγράφοντας το περιεχόμενο της πρότασης.

«Δεν είναι ισορροπημένη πρόταση»

Ο κ. Έρχιουρμαν αμφισβήτησε την ισορροπία της συγκεκριμένης φόρμουλας, διερωτώμενος γιατί η παράδοση της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συνδεθεί με τη δυνατότητα διεξαγωγής απευθείας εμπορίου μέσω του λιμανιού.

«Γιατί η παράδοση του Βαρωσιού στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών να αποτελεί το αντάλλαγμα γι' αυτό; Είναι ισορροπημένες αυτές οι προτάσεις;», διερωτήθηκε. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί νέα ιδέα, καθώς, όπως ανέφερε, είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2006, επί ηγεσίας Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ είχε απορρίψει τότε την πρόταση, εξηγώντας και τους λόγους της απόρριψής της. «Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να αποδεχθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθιστώντας σαφή τη διαφωνία του με την πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Δεν θα διαπραγματεύομαι απλώς για να διαπραγματεύομαι»

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους δεν συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη.

Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται απλώς και μόνο για να διατηρείται ζωντανή η διαδικασία, χωρίς να υπάρχει προοπτική ουσιαστικού αποτελέσματος. «Δεν θα διαπραγματεύομαι απλώς για να διαπραγματεύομαι. Δεν θα σας κρατώ σε αυτό το τραπέζι για άλλα δέκα χρόνια», δήλωσε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε με αυτόν τον τρόπο τη θέση του ότι οποιαδήποτε νέα διαδικασία για το Κυπριακό θα πρέπει να έχει σαφή προσανατολισμό και προοπτική κατάληξης, αντί να περιορίζεται σε έναν παρατεταμένο κύκλο επαφών χωρίς αποτέλεσμα.