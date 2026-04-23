Simba Animal Aid Cyprus: «Νόμοι-λάστιχο» για τα ζώα , τροποποιήσεις πριν καν εφαρμοστούν

Έντονη ανησυχία και απογοήτευση εκφράζει η Simba Animal Aid Cyprus για τις συνεχείς και αντιφατικές αλλαγές στον Περί Σκύλων Νόμο, κάνοντας λόγο για νομοθεσία που «τροποποιείται πριν καν εφαρμοστεί» και που, όπως υποστηρίζει, φαίνεται να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ομάδες εις βάρος της ουσιαστικής προστασίας των ζώων.

Η οργάνωση, η οποία διαχειρίζεται τον Χώρο Προσωρινής Φύλαξης Αδέσποτων Σκύλων Λευκωσίας, επισημαίνει ότι μόλις δύο εβδομάδες μετά την ψήφιση αυστηρότερων μέτρων στα τέλη Μαρτίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος προχώρησε σε νέες τροποποιήσεις.

Οι αλλαγές αυτές, σε μια περίοδο με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, φαίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις οργανωμένων συνόλων, όπως οι κυνηγοί, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο διασφαλίζεται η ευημερία των ζώων. Παρότι η απαγόρευση της ευθανασίας παραμένει σε ισχύ, η οργάνωση τονίζει ότι στην πράξη το ζήτημα παραμένει περίπλοκο.

Η αντίδραση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, η οποία προειδοποίησε ότι δεν θα εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία, δημιουργεί ένα κενό εφαρμογής. Όπως επισημαίνεται, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι η ύπαρξη της απαγόρευσης, αλλά ποιος και πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση όταν οι αρμόδιοι φορείς δηλώνουν αδυναμία ή άρνηση εφαρμογής του νόμου. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί , όπως αναφέρεται, και η αλλαγή στο όριο ηλικίας για την υποχρεωτική τοποθέτηση μικροτσίπ, που μετατέθηκε από τους δύο στους έξι μήνες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η εξέλιξη αυτή αφήνει τα κουτάβια εκτεθειμένα σε εγκατάλειψη ή απώλεια σε ένα κρίσιμο στάδιο, ενισχύοντας τον ήδη αυξανόμενο αριθμό αδέσποτων. Την ίδια στιγμή, η εξαίρεση των κυνηγετικών σκύλων από την υποχρέωση να φέρουν περιλαίμιο με στοιχεία ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια κυνηγίου εκτιμάται ότι εντείνει τον κίνδυνο εγκατάλειψης.

Αντιδράσεις προκαλεί και η μείωση της ηλικίας υιοθεσίας από τα 18 στα 16 έτη, με τη Simba να χαρακτηρίζει την πρόνοια «επικίνδυνη», καθώς η κατοχή ζώου συνεπάγεται μακροχρόνιες ευθύνες. Η αλλαγή αυτή, σημειώνεται, ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού σκύλων ανά οικογένεια, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με κυνηγετικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, καταργείται στην πράξη ένα βασικό εργαλείο ελέγχου του πληθυσμού των σκύλων. Η διαφοροποίηση στα ετήσια τέλη άδειας – €24 για στειρωμένους και €120 για μη στειρωμένους σκύλους – εξισώθηκε στα €24 για όλους, αφαιρώντας κάθε οικονομικό κίνητρο για στείρωση και περιορίζοντας σημαντικά τα διαθέσιμα έσοδα για τη διαχείριση του προβλήματος. Επιπλέον, απορρίφθηκε πρόταση που προέβλεπε ότι ο σκύλος θα πρέπει να διαμένει στη δηλωμένη διεύθυνση του μικροτσίπ του. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την οργάνωση, αφήνει ανεξέλεγκτες πρακτικές όπου ζώα διατηρούνται σε απομονωμένους χώρους, συχνά υπό ακατάλληλες συνθήκες, χωρίς επαρκή εποπτεία. Ιδιαίτερα σοβαρή θεωρείται και η διαγραφή άρθρων που προέβλεπαν ποινές για παραβάσεις. Πλέον, βασικές υποχρεώσεις όπως η άδεια κατοχής, η σήμανση και η εγγραφή δεν συνοδεύονται από κυρώσεις, ενώ καταργείται και η δυνατότητα επιβολής εξώδικων προστίμων. Παράλληλα, αφαιρέθηκε η εξουσία του Υπουργού να ρυθμίζει την παρουσία σκύλων σε συγκεκριμένους χώρους.

Η Πρόεδρος της Simba Animal Aid Cyprus, κα Νατάσα Μιχαηλίδου οργάνωσης, Νατάσα Μιχαηλίδου, δηλώνει ότι «οι αποφάσεις αυτές δεν είναι απλώς αποσπασματικές, αλλά επικίνδυνες, καθώς δημιουργούν ένα σύστημα που ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες εις βάρος της συνολικής ευημερίας των ζώων». Όπως σημειώνει, οι φιλοζωικές οργανώσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτουν τα κενά μιας πολιτείας που νομοθετεί χωρίς συνολικό σχεδιασμό.

Η Simba Animal Aid Cyprus καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να προχωρήσει σε μια συνεκτική και εφαρμόσιμη στρατηγική, με σαφείς δράσεις και επαρκείς πόρους. Όπως υπογραμμίζεται, η διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων δεν μπορεί να επαφίεται αποκλειστικά σε εθελοντές και οργανώσεις που έχουν ήδη φτάσει στα όριά τους, αλλά απαιτεί ενεργό και ουσιαστική κρατική παρέμβαση.