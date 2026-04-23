Δ. Ιεροκηπίας : Νέο Μηχανοκίνητο Σάρωθρο στον Δήμο Ιεροκηπίας

Ο Δήμος Ιεροκηπίας παρέλαβε σήμερα 23/4 ένα νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο, MERCEDES – BUCHER V65, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματά του.

Το σάρωθρο, αξίας €228.000,00 πλέον ΦΠΑ, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς η λειτουργία του δεν προκαλεί ηχορύπανση, ενώ δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες καυσίμων και νερού.

Παράλληλα, δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με σωματίδια σκόνης, χάρη στα σύγχρονα συστήματα αναρρόφησης με τα οποία είναι εξοπλισμένο.

Διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, καθιστώντας τη χρήση του απολύτως ασφαλή για το εργατικό προσωπικό του Δήμου.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας θα συνεχίσει να εξοπλίζει τις υπηρεσίες του με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για να γίνουν αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες.