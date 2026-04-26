ΠΠΟΧ:Δωρεά παραδοσιακών αντικειμένων από τον Κυριάκο Ταπακούδη , στόχος η ενίσχυση του λαίκού Μουσείου

Σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία καταγράφεται στη Χλώρακα, καθώς ο Χλωρακιώτης συγγραφέας και μυθιστοριογράφος Κυριάκος Ταπακούδης προχώρησε σε δωρεά συλλογής παραδοσιακών αντικειμένων και εργαλείων προς τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας.

Ο κ. Ταπακούδης, ενεργό μέλος του Ομίλου, προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση στο πλαίσιο της διατήρησης και ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον δωρητή, κάνοντας λόγο για μια γενναιόδωρη και αξιέπαινη προσφορά, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις προσπάθειες καταγραφής και διαφύλαξης της λαϊκής παράδοσης της κοινότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος επαναφέρει με έμφαση τη διαχρονική του πρόταση για τη δημιουργία Λαϊκού Μουσείου στη Χλώρακα, υπογραμμίζοντας τον πλούτο της τοπικής ιστορίας και των παραδοσιακών επαγγελμάτων που χαρακτήρισαν την περιοχή.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και τεχνίτες, όπως κτίστες, σκαρπάρηδες, υφάντριες και άλλοι επαγγελματίες της παλαιότερης εποχής, αποτελούν βασικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της κοινότητας.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται και για την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας σχετικά με τη δημιουργία Λαϊκού Μουσείου στο κέντρο της κοινότητας.

Ο Όμιλος συγχαίρει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση του έργου θα προσδώσει ιδιαίτερη πολιτιστική και ιστορική αξία στην περιοχή.

Η δωρεά του Κυριάκου Ταπακούδη χαρακτηρίζεται ως ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ απευθύνεται κάλεσμα προς την τοπική κοινωνία να συμβάλει με αντίστοιχες προσφορές παραδοσιακών αντικειμένων, ώστε να εμπλουτιστεί η μελλοντική συλλογή του Μουσείου.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ Ανδρέας Κυριακού εισηγείται όπως κάθε δωρεά συνοδεύεται από την καταγραφή του ονόματος του δωρητή ή της οικογένειας, με στόχο τη διαχρονική αναγνώριση και τιμή της προσφοράς τους προς την κοινότητα.