Axios: Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Θλίψη στη Λεμεσό και τον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής της Α΄ Τεχνικής Λεμεσού Βάσος Βασιλείου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές υπέρ του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού Βάσος Βασιλείου.

Σε σχετική ανακοίνωση,  η εκπαιδευτική κοινότητα της Α΄ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού, αναφέρεται ότι με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε την απώλεια του Διευθυντή της Σχολής, Βάσου Βασιλείου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δημόσια εκπαίδευση, προσφέροντας πολύτιμο έργο στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Η παρουσία και η προσφορά του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές υπέρ του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι μαθητές της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποχαιρετούν με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα