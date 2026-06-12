Θλίψη στη Λεμεσό και τον εκπαιδευτικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής της Α΄ Τεχνικής Λεμεσού Βάσος Βασιλείου

Έφυγε από τη ζωή ο Διευθυντής της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού Βάσος Βασιλείου.

Σε σχετική ανακοίνωση, η εκπαιδευτική κοινότητα της Α΄ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού, αναφέρεται ότι με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε την απώλεια του Διευθυντή της Σχολής, Βάσου Βασιλείου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με αφοσίωση, ήθος και υψηλό αίσθημα ευθύνης τη δημόσια εκπαίδευση, προσφέροντας πολύτιμο έργο στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Η παρουσία και η προσφορά του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πορεία της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων θα γίνονται εισφορές υπέρ του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι μαθητές της Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποχαιρετούν με σεβασμό έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση.