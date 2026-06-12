Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακά έργα στο επίκεντρο κοινής συνεδρίας ΕΤΕΚ, Δήμων και ΕΟΑ Πάφου

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές και ο σχεδιασμός αναπτυξιακών έργων για την επαρχία Πάφου βρέθηκαν στο επίκεντρο της κοινής συνεδρίας που διοργάνωσε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) με τη συμμετοχή των Δήμων και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου στην Πάφο.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2026 στο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΕΤΕΚ και παραγωγικών φορέων της επαρχίας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό του Γιώργο Μαή, τον γραμματέα/διευθυντή Μαρίνο Στυλιανού και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργο Λεπτό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και του ΕΤΕΚ για την αποτελεσματικότερη προώθηση έργων και πολιτικών ανάπτυξης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν σημαντικά αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε στάδιο προγραμματισμού ή υλοποίησης στην επαρχία Πάφου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το ΕΒΕ Πάφου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας ότι ο θεσμικός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η επαρχία.

Κύρια θέματα που αναδείχθηκαν ήταν η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκλήσεις των Δήμων και του ΕΟΑ Πάφου, συνεργασία ΕΤΕΚ με τις τοπικές αρχές, προγραμματισμός και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και Βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών στην επαρχία Πάφου.