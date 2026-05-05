Σκέψεις να κλείσουν το Προεδρικό Μέγαρο κάνουν οι κτηνοτρόφοι – Συναντώνται απόψε και αποφασίζουν μέτρα για αφθώδη πυρετό (ηχητικό)

Επιμέλεια: Ανδρέας Ποταμίτης

Σκέψεις να κλείσουν το Προεδρικό Μέγαρο κάνουν οι κτηνοτρόφοι μετά την λήξη του τελεσίγραφου που έδωσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εισακουστούν τα αιτήματά τους αναφορικά με τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.

Σε παρέμβασή της στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» η εκπρόσωπος του κινήματος «Φωνή των κτηνοτρόφων» Στέλλα Πέτρου, ανέφερε ότι απόψε θα συναντηθούν για να αποφασίσουν ποια μέτρα θα λάβουν, με την ίδια να σημειώνει ότι ίσως χρειαστεί να μείνουν στους δρόμους μέχρι 2 ή και 3 ημέρες μέχρι να ανακληθούν οι θανατώσεις.

Ακολούθως πρόσθεσε ότι σήμερα συνεχίζονται θανατώσεις στο Γέρι και την Αθηαίνου, σημειώνοντας ότι «από τα χίλια ζώα που θα θανατωθούν σήμερα, μόνο τα δύο βρέθηκαν θετικά».

Ερωτηθείσα ποιο είναι το τελικό τους αίτημα η κα. Πέτρου είπε ότι είναι να θανατώνονται μόνο τα μολυσμένα ζώα και στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκό πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει πως όταν εμβολιαστούν τα ζώα πρέπει να περάσουν 28 ημέρες και μετά να ξαναπάρουν δείγμα και αν συνεχίζουν να νοσούν στις 15 ημέρες πρέπει να ξαναπάρουν δείγμα. «Δεν είναι έτσι, να τα θανατώνουμε μόλις βγουν θετικά», σημείωσε η κα. Πέτρου.

Καταληκτικά ανέφερε ότι απόψε στη συνάντηση θα αποφασιστούν ποια θα είναι τα δυναμικά μέτρα που θα λάβουν για να εισακουστούν τα αιτήματά τους, θα εκδώσουν σχετική ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης και για να προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις θα επικοινωνήσουν με την Αστυνομία για να βγάλουν σχετικές άδειες.

