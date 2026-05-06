Κατάθεση υποψηφιοτήτων στην Πάφο από τον συνδυασμό «Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών»

Στις 10:10 το πρωί υπέβαλαν επίσημα τις υποψηφιότητές τους πέντε υποψήφιοι στην Πάφο, με τον συνδυασμό «Κόμμα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών».

Συγκεκριμένα, την υποψηφιότητά τους κατέθεσαν οι Αβράαμ Ευάγγελος (Άκης), Θεοδώρου Στυλιανός, Μόσκοβου Αιμίλιος, Ρούσου Ρόσκο Στέφανος και Στυλιανού Στέλιος.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε οργανωμένο κλίμα, με τον συνδυασμό να δηλώνει την παρουσία του στην εκλογική μάχη, επιδιώκοντας όπως αναφέρει, την ενίσχυση της φωνής των πολιτών και των κυνηγών στην τοπική και πολιτική σκηνή.