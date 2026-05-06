Θλίψη για τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ - Έφυγε ο ιδρυτής του CNN που έγραψε ιστορία

Ο Τεντ Τέρνερ, ο αντισυμβατικός υποστηρικτής των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN, το πρωτοποριακό 24ωρο δίκτυο που έφερε επανάσταση στις τηλεοπτικές ειδήσεις, πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Turner Enterprises, σε ηλικία 87 ετών.

Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο, με το παρατσούκλι «Το Στόμα του Νότου» για την αφοπλιστική του ειλικρίνεια, έχτισε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης και δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Turner ήταν επίσης διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το «Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών», ακτιβιστής που επιδίωξε την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και οικολόγος. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή των βίσωνα στην αμερικανική δύση. Δημιούργησε ακόμη και το καρτούν Captain Planet για να εκπαιδεύσει τα παιδιά για το περιβάλλον.

Αλλά ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, όλες τις ώρες, που τον έκανε πραγματικά διάσημο, μόλις η ιδέα του τελικά απογειώθηκε.

Ο ιδρυτής του CNN Τέντ Τέρνερ στις 6 Δεκεμβρίου, 2013 AP Photo/David Goldman

Το 1991, ο Turner ονομάστηκε Άνδρας της Χρονιάς από το περιοδικό Time για «την επιρροή του στη δυναμική των γεγονότων και τη μετατροπή των θεατών σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Ο Τέρνερ τελικά πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από την επιχείρηση, αλλά συνέχισε να εκφράζει υπερηφάνεια για το CNN, αποκαλώντας το το «μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

«Ο Τεντ ήταν ένας έντονα αφοσιωμένος ηγέτης, ατρόμητος, άφοβος και πάντα πρόθυμος να υποστηρίξει μια διαίσθηση και να εμπιστευτεί την κρίση του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μαρκ Τόμσον, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του CNN Worldwide. «Ήταν και θα είναι πάντα ο προεδρεύων του CNN. Ο Τεντ είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε και όλοι θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα για να τιμήσουμε τον ίδιο αλλά και την επίδρασή του στη ζωή μας και στον κόσμο».

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τα 80ά γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, ο Τέρνερ νοσηλεύτηκε με ήπια πνευμονία πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.

Πηγή: cnn.gr