Υποβολή υποψηφιοτήτων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην Πάφο

Την υποψηφιότητά τους υπέβαλαν σήμερα οι υποψήφιοι βουλευτές της επαρχίας Πάφου με τον συνδυασμό του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών.

Συγκεκριμένα, οι Ανδρέου Ταμένου Ειρήνη, Ευλαβής Ανδρέας, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Σταυρινίδης Φάνης και Χουσσείν Μπισσάρα μετέβησαν σήμερα στις 10:00 στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, όπου και κατέθεσαν επισήμως τις υποψηφιότητές τους.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ομαλά, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων εκλογικών διαδικασιών, ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.