Ενίσχυση Ετοιμότητας Πολιτών μέσα από Παρουσίαση της Πολιτικής Άμυνας στην Π.Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Εκδήλωση ενημερωτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, στο Πολιτιστικό Κέντρο από την Πολιτική Άμυνα, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της γνώσης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς άξονες τα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και πολεμικών συρράξεων, καθώς και στην αναλυτική επεξήγηση των προνοιών του Σχεδίου «Πολύβιος», το οποίο αφορά διαδικασίες εκκένωσης και προστασίας του πληθυσμού.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση γύρω από πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τις ενέργειες που καλούνται να ακολουθήσουν σε κρίσιμες στιγμές.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Πολιτική Άμυνα για την ολοκληρωμένη και κατατοπιστική παρουσίαση, καθώς και προς τους πολίτες που συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της πρόληψης, της σωστής ενημέρωσης και της διαρκούς ετοιμότητας, στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης.

