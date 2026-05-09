«Οι 12 Ένορκοι» καθήλωσαν το κοινό στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το κοινό συνεχίζεται ο νέος κύκλος πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ημέρες Θεάτρου» του Δήμος Πάφου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεατρόφιλων για ποιοτικές θεατρικές παραγωγές.

Η αυλαία άνοιξε με την ξεχωριστή παράσταση «Γκόλφω Forever», η οποία απέσπασε το Α΄ Βραβείο στους 37ους Αγώνες Θεάτρου Λυκείων Πάφου και ξεχώρισε για τη σύγχρονη και ευρηματική σκηνική της προσέγγιση.

Το βράδυ της Παρασκευής, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο με τη sold out παράσταση «Οι 12 Ένορκοι», σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνα Νικολαΐδη.

Οι θεατές παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον ένα έργο που φωτίζει διαχρονικά ζητήματα δικαιοσύνης, ανθρώπινης συνείδησης και κοινωνικών προκαταλήψεων. Η ένταση των ερμηνειών και η δυναμική σκηνοθετική προσέγγιση απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού, το οποίο αγκάλιασε με ενθουσιασμό την παραγωγή.

Ο κύκλος «Ημέρες Θεάτρου» συνεχίζεται δυναμικά με τις επόμενες παραγωγές «Ιδεοθύελλα» στις 12 Μαΐου 2026 και «Ο Άνθρωπος που Έσπασε τον Κώδικα» στις 8 Ιουνίου 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

