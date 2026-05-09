Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Νέο Χωριό

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Νέο Χωριό της επαρχίας Πάφου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι το Σάββατο στις 15:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία «Φάρακλος» της κοινότητας Νέο Χωριό, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:40, αφού έκαψε μικρή έκταση με σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.