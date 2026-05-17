Με συγκίνηση και ιστορική ευθύνη τιμήθηκε στην Κάτω Πάφο η μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ιστορικής ευθύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, το Θρησκευτικό Μνημόσυνο Μνήμης και Τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρσινόης κ. Παγκρατίου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανωμένων φορέων και πλήθος πολιτών, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού. Ακολούθησε ομιλία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, καθηγητή Παντελή Σκλιά, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της υπεράσπισης της ιστορικής αλήθειας απέναντι στις τραγικές σελίδες της ανθρωπότητας.

Όπως επισήμανε, «η 19η Μαΐου δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια διαρκή υπενθύμιση του χρέους μας απέναντι στην αλήθεια, στη μνήμη και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τονίζοντας παράλληλα ότι «η μνήμη είναι πράξη ευθύνης» και πως οι κοινωνίες που αγνοούν την ιστορική αλήθεια διατρέχουν τον κίνδυνο επανάληψης των ίδιων τραγικών λαθών.

Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων, στον προαύλιο χώρο του ναού, ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τα θύματα της Γενοκτονίας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής κορυφώνονται την Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, και πορεία προς το Πάρκο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, με κεντρικό ομιλητή τον Δρ Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton, Νίκο Μιχαηλίδη, με θέμα: «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος. Από τη Γενοκτονία στην Αναγέννηση», ενώ θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τίτλο «Το Δάκρυ της Μνήμης».