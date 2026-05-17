Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Ας κρατήσουν οι χοροί»: Με Σαββόπουλο έκλεισε η τελική προεκλογική συγκέντρωση του ΑΛΜΑ – Το μήνυμα Οδυσσέα για ψήφο ελπίδας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Στις 24 Μαΐου ψηφίζουμε για να κάνουμε την οργή ώριμο πολιτικό λόγο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ

«Στις 24 Μαΐου δεν ψηφίζουμε για έδρες, δεν ψηφίζουμε για ποσοστά, ψηφίζουμε για κάτι πολύ πιο μεγάλο, ψηφίζουμε για να κάνουμε την οργή ώριμο πολιτικό λόγο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις 11:30 το πρωί της Κυριακής, 17 Μαΐου, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Ο κ. Μιχαηλίδης πρόσθεσε ότι «στις 24 Μαΐου ψηφίζουμε για να κάνουμε την απογοήτευση ελπίδα, ψηφίζουμε για να μη μείνει η πολιτική κλειστό επάγγελμα των λίγων, ψηφίζουμε για μια πολιτεία συμπερίληψης, αξιοκρατίας, λογοδοσίας και ποιοτικών δημόσιων αγαθών».

Ακολούθως είπε ότι το ΑΛΜΑ πρέπει να γίνει η τρίτη, ρυθμιστική δύναμη του τόπου, «όχι για να παζαρέψουμε καρέκλες αλλά για να βάλουμε φρένο στην αυθαιρεσία».

Η τελική προεκλογική συγκέντρωση του ΑΛΜΑ ολοκληρώθηκε υπό τον ήχο του τραγουδιού «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα