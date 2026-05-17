«Ας κρατήσουν οι χοροί»: Με Σαββόπουλο έκλεισε η τελική προεκλογική συγκέντρωση του ΑΛΜΑ – Το μήνυμα Οδυσσέα για ψήφο ελπίδας

«Στις 24 Μαΐου δεν ψηφίζουμε για έδρες, δεν ψηφίζουμε για ποσοστά, ψηφίζουμε για κάτι πολύ πιο μεγάλο, ψηφίζουμε για να κάνουμε την οργή ώριμο πολιτικό λόγο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στις 11:30 το πρωί της Κυριακής, 17 Μαΐου, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

Ο κ. Μιχαηλίδης πρόσθεσε ότι «στις 24 Μαΐου ψηφίζουμε για να κάνουμε την απογοήτευση ελπίδα, ψηφίζουμε για να μη μείνει η πολιτική κλειστό επάγγελμα των λίγων, ψηφίζουμε για μια πολιτεία συμπερίληψης, αξιοκρατίας, λογοδοσίας και ποιοτικών δημόσιων αγαθών».

Ακολούθως είπε ότι το ΑΛΜΑ πρέπει να γίνει η τρίτη, ρυθμιστική δύναμη του τόπου, «όχι για να παζαρέψουμε καρέκλες αλλά για να βάλουμε φρένο στην αυθαιρεσία».

Η τελική προεκλογική συγκέντρωση του ΑΛΜΑ ολοκληρώθηκε υπό τον ήχο του τραγουδιού «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου.