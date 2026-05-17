Μετωπική σύγκρουση Οδυσσέα - Παμπορίδη για Βασιλικό: «Πήρε αμοιβή πέραν των 2 εκατ.» – «Πολεμούσα το κατεστημένο, κάποιοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια»

Στο πεδίο της υπόθεσης του τερματικού φυσικού αεριού στο Βασιλικό συγκρούστηκαν με αλληλοκατηγορίες ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο υποψήφος βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρώην υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, Γιώργος Παμπορίδης. Συγκεκριμένα έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Παμπορίδη, μετά από ανάρτηση του κ. Μιχαηλίδη, όπου αποκαλεί τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ ως μέρος του «βρώμικου κατεστημένου». Κάνει λόγο για απρόκλητη επίθεση που τον αναγκάζουν να απαντήσει στις αιχμές που άφησε σε ανάρτησή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφορικά με την υπόθεση του Βασιλικού.

Ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «με την επιμονή των Υπουργών Χάρη Γεωργιάδη και Γιώργου Λακκοτρύπη, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων της ΔΕΦΑ στους οποίους περιλαμβανόταν ο Γιώργος Παμπορίδης, και τελικά με την απόφαση του Νίκου Αναστασιάδη να κατακυρώσουν το έργο σε μια ακατάλληλη κοινοπραξία, η Κύπρος οδηγήθηκε σε μία απίστευτη οικονομική περιπέτεια που θα μας στοιχίσει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ». Μάλιστα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάνει λόγο για κερδισμένους δικηγόρους αναφορικά με την υπόθεση Βασιλικού, συμπεριλαμβάνοντας τον Γιώργο Παμπορίδη, του οποίου η αμοιβή υπερβαίνει τα €2 εκατ. (πέραν των €7 εκατ. με τους υποσυμβούλους του).

Το βρώμικο κατεστημένο, αυτή τη φορά με εκφραστή τον γυμναστή που αποσπάστηκε στο Προεδρικό δήθεν για να γράφει ομιλίες στον Νίκο Αναστασιάδη, δεν έχει όρια στην ψευδολογία. Η επιστολή της ΔΕΦΑ που δημοσιεύει η Offsite απαντήθηκε με μία καταπελτική απάντηση από την Ελεγκτική… pic.twitter.com/shidEbsdFA — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) May 17, 2026

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, απαντώντας στη σχετική ανάρτηση του τέως Γενικού Ελεγκτή, σημειώνει ότι «όταν εγώ πολεμούσα κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια το βρόμικο κατεστημένο, εσείς συμπράττατε μαζί τους με κάθε δυνατό τρόπο για να με υποσκάψετε. Αυτό το Κατεστημένο λοιπόν κάποιοι το υπηρέτησαν σαν πιστά σκυλάκια, ενώ κάποιοι άλλοι το αντιμετώπισαν όρθιοι και το νίκησαν. Με πράξεις. Όχι στα λόγια. Και η νίκη μου αυτή έδωσε στον κόσμο το ΓεΣΥ που τόσο πολύ τρόμαζε εσάς και τους φίλους σας»

Την ίδια ώρα, αναφορικά με το γραφείο του που ανέλαβε την πιο πάνω υπόθεση, διευκρινίζει ότι «πράγματι το γραφείο μας ανέλαβε την εκπροσώπηση της ΕΤΥΦΑ εναντίον της Κινεζικής Κοινοπραξίας η οποία εξαπάτησε την Κυπριακή Δημοκρατία στη Διαιτησία στο Λονδίνο. Πράγματι, τις υπηρεσίες μας αυτές τις προσφέρουμε έναντι αμοιβής όπως μας ‘‘καταγγέλλετε’’ και όχι δωρεάν».