Τα μεγάλα και τα μικρά κέντρα στην εκλογική περιφέρεια Πάφου

Η εκλογική περιφέρεια Πάφου διαθέτει πολλά μεγάλα εκλογικά κέντρα αλλά και μικρότερα κάτω των 80 ψηφοφόρων.

Τα μεγαλύτερα κέντρα στην επαρχία με 642 εκλογείς είναι το κέντρο Γ στο πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Πάφου και το κέντρο Β στο Δημοτικό Σχολείο Πέγειας. Ακολουθεί το κέντρο Α στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου με 638 εκλογείς.

Το μικρότερο κέντρο της επαρχίας είναι το Κοινοτικό Κτίριο Λάσας - Κέντρο Α’ με 64 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Η Έφορος της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου, Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου ανέφερε πως τα εκλογικά κέντρα κάτω των 80 ψηφοφόρων είναι του Κοινοτικού Κτιρίου Λάσας - Κέντρο Α’ με 64 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, του Κοινοτικού Κτιρίου Πάνω Ακουρδάλειας - Κέντρο Α’ με 65 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, του Γραφείου Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου - Κέντρο Α’ με αριθμό ψηφοφόρων 66, του Κοινοτικού Κτιρίου Κεδαρών - Κέντρο Α’ με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων 66. Επίσης του Δημοτικού Σχολείου Κινούσας - Κέντρο Α’ με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων 67, του Κοινοτικού Κτιρίου Μηλιούς - Κέντρο Α’ με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων 67, του Κτιρίου Ιατρείου Αρχιμανδρίτας - Κέντρο Α’ με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων 71 και των Γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας Κέντρο Α’ με αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων 75.

Ως προς τα μεγαλύτερα εξ αυτών, ανέφερε το Δημοτικό Σχολείο Πάφου το Δημήτριο με 603 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους , το Δημοτικό Σχολείο Αναβαργού το Α κέντρο με 614 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους και το Β κέντρο με 608 εγγεγραμμένους ψηφορόρους , το Ε Δημοτικό Σχολείο Πάφου Κέντρο Γ ( εκτοπισθέντες Λευκωσίας ) με 642 εκλογείς, το Δημοτικό Σχολείο Πέγειας Κέντρο Α με 637 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, το Κέντρο Β επίσης με 642 εκλογείς και το Κέντρο Γ στο Δημοτικό Σχολείο Πέγειας 637. Επίσης το Α Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Κέντρο Β’ με 603 εγγεγραμμένους εκλογείς , το Α Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Κέντρο Γ’ με 606 εγγεγραμμένους εκλογές, Β Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Κέντρο Ε’ 614 εκλογείς .

Ακόμη το Β Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Κέντρο Σ’ 617 εκλογείς , στο Κέντρο Ζ’ 638 εγγεγραμμένοι εκλογείς.Στο Δημοτικό Σχολείο Τίμης Κέντρο Α ‘ 619 εγγεγραμμένοι εκλογείς , στο Δημοτικό Σχολείο Έμπας Κέντρο Α’ 624 , στο Κέντρο Β της Έμπας 623 , το Κέντρο Γ 628 εκλογείς και το Κέντρο Δ ‘ 630 εκλογείς. Επίσης το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου Κέντρο ( αυτόχθονες Πολεμίου και Ψαθιού Α’ με 638 εκλογείς.

Όπως εξήγησε, η κατανομή των εκλογικών κέντρων έγινε με βάση τη διεύθυνση διαμονής των εκλογέων και τη διαθεσιμότητα των χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα. Γενικά, η λογική της κατανομής είναι οι εκλογείς να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο εκλογικό τους κέντρο.

Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών, επεσήμανε ότι αυτή επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας που έγινε αρκετό καιρό πριν την ημέρα των εκλογών από το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα εργάζεται στα εκλογικά κέντρα και της αστυνόμευσης των κέντρων, κατέληξε.