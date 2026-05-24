Πλήρες το παζλ των υποψηφιοτήτων στην Πάφο

Έντονη κομματική παρουσία και ανεξάρτητες διεκδικήσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην εκλογική περιφέρεια Πάφου. Κόμματα, κινήματα, συνδυασμοί και ανεξάρτητοι υποψήφιοι διεκδικούν εκπροσώπηση στην επαρχία Πάφου.

Τα μεγάλα κόμματα κατέρχονται με πλήρη ψηφοδέλτια πέντε υποψηφίων. Το ΑΚΕΛ- Αριστερά- Κοινωνική Συμμαχία συμμετέχει με τους Μαριέλλα Θεοφάνους, Ανδρέα Νικολάου, Νίκο Σαββίδη, Γιώργο Σκούρου και Βαλεντίνο Φακοντή, ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέρχεται με τους Γιώργο Γεωργίου, Κωνσταντίνο Καρσερά, Σωτήρη Κουππάρη, Νικολέττα Κωνσταντίνου και Χαράλαμπο Πάζαρο. Με πέντε υποψηφίους συμμετέχει και το ΔΗΚΟ, με τους Νατάσα Ιωάννου, Άντρη Κωνσταντινίδου, Χρύσανθο Σαββίδη, Κυριάκο Σίμου και Πανίκο Σκορδή, ενώ η ΕΔΕΚ κατέρχεται με τους Βάσο Δημητρίου, Βάσο Θεοδώρου, Παναγιώτη Καραγιάννη, Μελίνα Στεφάνου και Πέτρο Στυλιανάκη.

Ισχυρή παρουσία καταγράφεται και από τη Δημοκρατική Παράταξη - Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, η οποία συμμετέχει με τους Ευκλείδη Αμβροσιάδη, Ανδρέα Ανδρέου Κεσουρή, Κυριακή Μαυράκη, Χαρούλα Χαριλάου και Θάνο Χρυσάνθου, ενώ το ΒΟΛΤ Κύπρος κατέρχεται με τους Αγρότη Γιάννη, Δία Πέτρο, Ησαΐα Α. Ευαγόρα, Παύλου Δέσπω και Άννα Στυλιανίδου.

Το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ) συμμετέχει με τρεις υποψηφιότητες και συγκεκριμένα με τους Νάταλη Γεωργίου, Κυριακή Κυριάκου και Μάριο Χαραλαμπίδη, ενώ το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου κατέρχεται στην Πάφο με μία μόνο υποψηφιότητα, αυτή της Θεογνωσίας Θεοδώρου. Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών συμπληρώνει πενταμελές ψηφοδέλτιο με τους Ειρήνη Ανδρέου Ταμένου, Ανδρέα Ευλαβή, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Φάνη Σταυρινίδη και Μπισσάρα Χουσεΐν, ενώ ο συνδυασμός «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» συμμετέχει με τέσσερις υποψηφίους, την Ιωάννα Γιαννάκου, Σάββα Ζαννούπα, Στέφανο Ξιναρή και Ιάκωβο Παρασκευαΐδη. Πενταμελή παρουσία έχει και ο συνδυασμός «Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών», με τους Ευάγγελο (Άκη) Αβραάμ, Στυλιανό Θεοδώρου, Αιμίλιο Μόσκοβου, Στέφανο Ρούσου Ρόσκο και Στέλιο Στυλιανού, με τον συνδυασμό να δηλώνει ότι επιδιώκει την ενίσχυση της φωνής των πολιτών και των κυνηγών στην πολιτική ζωή. Από το ΕΛΑΜ υποβλήθηκαν τέσσερις υποψηφιότητες με τους Χαράλαμπο Γρηγορίου, Γιώργιο Θεοχάρους, Μιχάλη Μιχαήλ και Δημήτρη Παπαδημήτρη, ενώ η «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» συμμετέχει με τους Σάββα Έλληνα, Δημήτρη Μπάρο, Νίκο Παλιό, Ανδρέα Σιαηλή και Φειδία Στόκκο.

Παρουσία καταγράφεται και από μικρότερους σχηματισμούς, όπως το «Πατριωτικό Μέτωπο - Λακεδαιμόνιοι», με μοναδικό υποψήφιο τον Αλέξη Καουσλιάδη, καθώς και το «ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ Αγροτικό Εργατικό Κόμμα», που κατέρχεται με τους Ανδρέα Μιχαήλ και Ναταλία Μιχαηλίδου. Στο ψηφοδέλτιο της Πάφου περιλαμβάνονται και ανεξάρτητες υποψηφιότητες.

Ο Ανδρέας Ευστρατίου, ο οποίος δηλώνει ότι αυτή είναι η 35η εκλογική του κάθοδος, επικεντρώνει την υποψηφιότητά του στα προβλήματα των πολύτεκνων και των οικονομικά αδύναμων πολιτών, υποστηρίζοντας ότι διεκδικεί επί δεκαετίες εκπροσώπηση στην Πάφο.

Παράλληλα, ανεξάρτητη υποψηφιότητα υπέβαλε και ο Κυριάκος Σάββα, ο οποίος ανακοίνωσε τον διαχωρισμό της θέσης του από το ΕΛΑΜ, εκφράζοντας διαφωνία για τον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην επαρχία. Η εκλογική μάχη στην Πάφο διαμορφώνεται έτσι με πολυκομματική συμμετοχή, μεγάλο αριθμό υποψηφίων και έντονο ενδιαφέρον, καθώς κόμματα και διεκδικούν τις έδρες της επαρχίας ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 24ης Μαΐου 2026.