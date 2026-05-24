Ο Δημαρχεύων του Δ. Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε σήμερα ο δημαρχεύων του Δ. Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου στο Β’ Λύκειο Κύκκου Πάφου, όπου προσήλθε για να ψηφίσει στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας των Βουλευτικών Εκλογών της 24ης Μαϊου του 2026 .

Σε δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο κ. Ονησιφόρου απηύθυνε μήνυμα προς τους πολίτες για συμμετοχή και υπεύθυνη στάση στην κάλπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοκρατικής διαδικασίας.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα υπέρ της καλής και συνειδητής ψήφου, τονίζοντας ότι η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί ουσιαστική έκφραση της δημοκρατίας και της βούλησης των πολιτών.

Ο δημαρχεύων Πάφου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και της ενότητας, στέλνοντας μήνυμα για ειρήνη στην Κύπρο και υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο.