Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στην Πάφο, έκκληση για συμμετοχή από την Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας

Ομαλά και χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα εξελίσσεται από το πρωί η εκλογική διαδικασία στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, όπου λειτουργούν συνολικά 136 εκλογικά κέντρα, σύμφωνα με την Έφορο της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου, Φρόσω Γεωργίου.

Σε δηλώσεις της , η κ. Γεωργίου ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σημειώνοντας ότι η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά σε όλα τα εκλογικά κέντρα της επαρχίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ενόψει ενδεχόμενης βροχόπτωσης κατά τη διαδικασία παραλαβής των καλπών μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Όπως εξήγησε, έχουν ήδη τοποθετηθεί τέντες ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά και διαχείριση του εκλογικού υλικού, εφόσον παρουσιαστούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η Έφορος της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το κλείσιμο της ψηφοφορίας στις 18:00. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η προετοιμασία για τη διεξαγωγή των εκλογών ξεκίνησε εδώ και αρκετό διάστημα, με τη συμβολή μεγάλου αριθμού λειτουργών και εργαζομένων. «Προετοιμαστήκαμε εδώ και καιρό και πολύς κόσμος έχει εργαστεί για να γίνουν οι εκλογές, γιατί θέλουμε να τιμήσουμε τη Δημοκρατία. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ιδιαίτερα στην Πάφο όπου οι καιρικές συνθήκες ήταν ικανοποιητικές», ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση της ψηφιακής ταυτότητας μέσω του εργαλείου «Ψηφιακός Πολίτης», το οποίο εφαρμόστηκε και στην Πάφο στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την κ. Γεωργίου, το νέο σύστημα λειτούργησε χωρίς προβλήματα στην επαρχία, καθώς δεν καταγράφηκαν δυσκολίες στην ταυτοποίηση εκλογέων που χρησιμοποίησαν την ψηφιακή μορφή ταυτοποίησης. Όπως σημείωσε, η θετική αυτή εμπειρία αποτελεί σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, προσθέτοντας ότι η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα ψηφιακή εποχή.

«Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ ευχάριστη, γιατί σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή όπου μπορούμε να εξελισσόμαστε και να ψηφίζουμε και με άλλους τρόπους πέραν από τους παραδοσιακούς», δήλωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε άλλες επαρχίες παρουσιάστηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα σε σχέση με το νέο εργαλείο, ωστόσο, όπως διευκρίνισε, αυτά ήταν αντιμετωπίσιμα και διαχειρίσιμα, χωρίς να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκλογική διαδικασία, κατέληξε.