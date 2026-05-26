ΕΤΑΠ Πάφου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα i-DEMO στη Σικελία

ΕΤΑΠ

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει ως stakeholder στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στις πιλοτικές δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου i-DEMO – Improving Destination Management Offer through game-based strategies, που πραγματοποιούνται στο Selinunte της Σικελίας, από τις 26 έως τις 28 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει φορείς του τουρισμού και του πολιτισμού από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες και επικεντρώνεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις διαχείρισης προορισμών μέσα από τη χρήση gamification, ψηφιακών εργαλείων, storytelling, προσβασιμότητας και ενίσχυσης της εμπειρίας των επισκεπτών.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν βιωματικές επισκέψεις, εργαστήρια συν-σχεδιασμού, δοκιμή εξειδικευμένων εργαλείων και συνεργατική ανάπτυξη νέων τουριστικών προτάσεων για πολιτιστικούς προορισμούς.

Η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου εντάσσεται στη συνεχή στρατηγική της για ενίσχυση της καινοτομίας, του έξυπνου τουρισμού και της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών στην Περιφέρεια Πάφου, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών με Ευρωπαίους εταίρους.

Το έργο i-DEMO στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης προορισμών μέσω διαδραστικών και παιχνιδοποιημένων μεθοδολογιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ελκυστικών, προσβάσιμων και βιώσιμων τουριστικών εμπειριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.