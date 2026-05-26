Βέλγιο: Το σχολικό εκτοξεύτηκε 15 μέτρα - Πώς έγινε το δυστύχημα με το τρένο και τους 4 νεκρούς

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς και τους πέντε τραυματίες, ύστερα από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο το πρωί της Τρίτης (26/5), προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές στο Βέλγιο

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο οδηγός του λεωφορείου κινούνταν σε έναν δρόμο παράλληλο με τον σιδηρόδρομο και στη συνέχεια έστριψε αριστερά στην ισόπεδη διάβαση, ενώ το κιγκλίδωμα ήταν ήδη κατεβασμένο.

Από την σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο έφηβοι 15 και 12 ετών και δύο ενήλικες 49 και 27, που ήταν ο οδηγός και ο συνοδός του λεωφορείου.

Τα άλλα πέντε παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό, νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, δήλωσε η εισαγγελία στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το τρένο ταξίδευε με περίπου 120 χλμ./ώρα και επρόκειτο να αρχίσει να φρενάρει, καθώς πλησίαζε έναν σταθμό που βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά.

Το σχολικό στη συνέχεια «εκτοξεύτηκε περίπου δεκαπέντε μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», τόνισε ο εκπρόσωπος της Infrabel που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς ένα σχολείο ειδικής αγωγής», δήλωσε το στέλεχος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αν Μπερζέ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών του Βελγίου Ζαν-Λικ Κρουκ επιβεβαίωσε αναφορές ότι τα κιγκλιδώματα σε μια ισόπεδη διάβαση είχαν κατέβει όταν συνέβη το δυστύχημα.

«Έχουμε εικόνες που το αποδεικνύουν», υποστήριξε. «Θα πραγματοποιηθούν έρευνες», πρόσθεσε.

Η Infrabel που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου επιβεβαίωσε ότι τη στιγμή της σύγκρουσης τα φώτα ισόπεδης διάβασης ήταν κόκκινα και οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. «Ο οδηγός, ωστόσο, ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης», εξήγησε ο εκπρόσωπός της Τόμας Μπέκεν. «Πρόκειται για μια σύγκρουση με πολύ σοβαρές συνέπειες», υπογράμμισε.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 8:15 π.μ. σε ισόπεδη διάβαση στο Μπούχενχαουτ στην περιοχή της Φλάνδρας σε απόσταση περίπου 23 χιλιομέτρων από τις Βρυξέλλες.

