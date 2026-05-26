Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Συμμετοχή Δ. Πάφου στο Μνημόνιο για τα νέα ενιαία Σχέδια Υπηρεσίας στους Δήμους

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Συμμετέχει ο Δ. Πάφου στο Μνημόνιο για τα νέα ενιαία Σχέδια Υπηρεσίας στους Δήμους.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Εφαρμογής των νέων ομοιόμορφων Σχεδίων Υπηρεσίας που αφορούν τις θέσεις εργασίας στους Δήμους, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το σχετικό μνημόνιο υπέγραψε και ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Ονησιφόρου συμμετέχοντας ενεργά στην κοινή προσπάθεια για ενιαία και πιο αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών αρχών.

Η εφαρμογή των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών με κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και ομοιόμορφου συστήματος διοίκησης στους Δήμους.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα