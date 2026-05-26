Συμμετοχή Δ. Πάφου στο Μνημόνιο για τα νέα ενιαία Σχέδια Υπηρεσίας στους Δήμους

Συμμετέχει ο Δ. Πάφου στο Μνημόνιο για τα νέα ενιαία Σχέδια Υπηρεσίας στους Δήμους.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Εφαρμογής των νέων ομοιόμορφων Σχεδίων Υπηρεσίας που αφορούν τις θέσεις εργασίας στους Δήμους, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το σχετικό μνημόνιο υπέγραψε και ο Δήμος Πάφου, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Ονησιφόρου συμμετέχοντας ενεργά στην κοινή προσπάθεια για ενιαία και πιο αποτελεσματική λειτουργία των δημοτικών αρχών.

Η εφαρμογή των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών με κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού και ομοιόμορφου συστήματος διοίκησης στους Δήμους.