«Πατριάρχης» Νικόδημος δέχθηκε επτά κληρικούς που αφαιρέθηκαν από τα αξιώματά τους από την Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία και ίδρυσε τη δική του δομή στο νησί

Σε κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στους εκκλησιαστικούς κύκλους της Κύπρου, ο αυτοαποκαλούμενος «πατριάρχης» της UOC του Πατριαρχείου Κιέβου, Νικόδημος, προχώρησε στις 28 Μαΐου 2026 στην ίδρυση «βικαριάτου» της εκκλησιαστικής του δομής στην Κύπρο, αποδεχόμενος ταυτόχρονα σειρά κληρικών και μοναχών που είχαν προηγουμένως απομακρυνθεί από τις τάξεις της Κυπριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα που υπέγραψε ο Νικόδημος, γραμματέας του νεοσύστατου «βικαριάτου» διορίστηκε ο Νεκτάριος Γεωργίου, πρώην ηγούμενος της Μονής Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι της Μητρόπολης Ταμασσού και Ορεινής. Παράλληλα, στη σύνθεση της UOC του Πατριαρχείου Κιέβου φέρεται να εντάχθηκαν οι αρχιμανδρίτες Αββακούμ Χριστοφή και Πορφύριος Ττούλος, καθώς και οι μοναχοί Τιμόθεος Φλουρέντζου, Σπυρίδων Πιττάρα και Ησαΐας Χριστοφή.

Μαζί τους εντάχθηκαν επίσης η ενορία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λευκωσία και η αδελφότητα της Μονής Οσίου Αββακούμ, στην οποία αποδόθηκε καθεστώς σταυροπηγιακής μονής. Συνολικά, ο Νικόδημος προχώρησε στην αποδοχή έξι κληρικών και μοναχών, καθώς και δύο εκκλησιαστικών σχηματισμών, δημιουργώντας για πρώτη φορά οργανωμένη παρουσία της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής δομής στην Κύπρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα βασικά πρόσωπα του νέου «βικαριάτου» είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ενός από τα πλέον πολυσυζητημένα εκκλησιαστικά και ποινικά σκάνδαλα που απασχόλησαν την κυπριακή κοινή γνώμη το 2024.

Το εκκλησιαστικό δικαστήριο της Εκκλησίας της Κύπρου είχε επιβάλει καθαίρεση στον Νεκτάριο Γεωργίου, τον Αββακούμ Χριστοφή και τον Πορφύριο Ττούλο, ενώ σε βάρος τους είχαν διατυπωθεί συνολικά 19 κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη απάτης, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή, με το ύψος της υπόθεσης να φέρεται να αγγίζει τα 1,1 εκατ. ευρώ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Νικόδημος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εδραίωσης της παρουσίας του Πατριαρχείου Κιέβου στο εξωτερικό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Βήμα προς βήμα γίνεται εγκαθίδρυση του Πατριαρχείου Κιέβου».

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά από πληροφορίες ότι ενορία στην ισπανική πόλη Ντένια αποχώρησε από τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εντάχθηκε στην ίδια εκκλησιαστική δομή, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.