Ανάρπαστες οι δωρεάν εκδρομές στην Πόλη Χρυσοχούς και Ακάμα

Η πέμπτη κατά σειρά εκδρομή προς τα μουσεία της Πόλης Χρυσοχούς- ΑΚΑΜΑ από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου πραγματοποιήθηκε προχθές με εξαιρετική επιτυχία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το λεωφορείο ήταν σχεδόν υπερπλήρης ενώ οι συμμετέχοντες δηλώνουν κατενθουσιασμένοι από την περιήγηση και τους χώρους που περιλαμβάνονται στην περιήγηση.

Πλήρης είναι σχεδόν και όλες οι επόμενες αναχωρήσεις 6,13,20,27 Ιουνίου 2026. Όπως αναφέρεται οι εκδρομές πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο για τους μήνες Μάϊο-Ιούνιο 2026 ενώ η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας Πάφου.

Η δράση αυτή εντάσσεται και στο ευρύτερο καθήκον της ΕΤΑΠ για ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, της ποιοτικής εμπειρίας του επισκέπτη αλλά και γνωστοποίηση λιγότερο γνωστών περιοχών .

Οι συμμετέχοντες, προσθέτει η ΕΤΑΠ, έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της βιοποικιλότητας, να γνωρίσουν τον πλούτο και τη σημασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς και να ανακαλύψουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία της Πόλης Χρυσοχούς.

Οι εκδρομές στηρίζονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα και παρέχονται εντελώς δωρεάν, με αναχώρηση από το Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου στις 09:15 και επιστροφή στις 16:30 στον ίδιο χώρο.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες που προάγουν την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων περιοχών, ενισχύοντας τη θέση της επαρχίας Πάφου ως σύγχρονου, βιώσιμου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού.

Για πληροφορίες, πλήρες πρόγραμμα και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σαρώσουν το πιο κάτω QR code ή να επισκεφθούν το link https://www.visitpafos.org.cy/fullday-exploration ή να επικοινωνήσουν στο email loucas@visitpafos.org.cy, Tel: 26811500