Αθηνά Μιχαηλίδου: Προτεραιότητα η αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με την αγορά εργασίας

Στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου η Υπουργός Παιδείας ανέδειξε τους στόχους της κυβέρνησης για διεθνοποίηση, έρευνα, καινοτομία και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις σπουδές Η περαιτέρω αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, η διεθνοποίηση των κυπριακών πανεπιστημίων και η στενότερη σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, τόνισε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, απευθύνοντας χαιρετισμό στην 18η Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Μιλώντας ενώπιον αποφοίτων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία συνεχίζει να επενδύει στην ποιοτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με στόχο να καταστεί η Κύπρος διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η στήριξη της Ανώτερης Εκπαίδευσης θα παραμείνει προτεραιότητα για την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια.

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε τις τελετές αποφοίτησης ως κορυφαίες στιγμές για κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα, καθώς σηματοδοτούν την ανάδειξη μιας νέας γενιάς επιστημόνων, έτοιμων να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Εξήρε, παράλληλα, τη διαχρονική πορεία του Πανεπιστημίου Νεάπολις, σημειώνοντας ότι έχει εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, δυναμικό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο, το οποίο επενδύει στην ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία και την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία EMERGE, η οποία συνδέει εννέα πανεπιστήμια από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες της Ευρώπης.

Η Υπουργός συνεχάρη τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Γιώργο Λεπτό, τον Πρύτανη Παντελή Σκλιά, τα μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, καθώς και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό για το έργο που επιτελούν. Όπως ανέφερε, η συστηματική τους προσπάθεια έχει συμβάλει ώστε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις να συγκαταλέγεται μεταξύ των αξιόλογων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας, αναδεικνύοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Όπως είπε, τα πανεπιστήμια της χώρας έχουν ενισχύσει τη διεθνή τους παρουσία, προσελκύοντας φοιτητές από όλο τον κόσμο και δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Παράλληλα, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η Υπουργός ανέδειξε επίσης τη σημασία των μηχανισμών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι το Υπουργείο προωθεί πολιτικές που ενισχύουν τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, μέσα από μελέτες και έρευνες που καταγράφουν τις ανάγκες της οικονομίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Παρουσιάζοντας τους βασικούς στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην περαιτέρω διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της έρευνας σε τομείς αιχμής όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η πράσινη ανάπτυξη και η υγεία, καθώς και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις πανεπιστημιακές σπουδές. Απευθυνόμενη στους αποφοίτους, τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, να λειτουργούν με ήθος, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα και να συνεχίσουν να επενδύουν στη δια βίου μάθηση. Τόνισε, τέλος, ότι η Κύπρος έχει ανάγκη τη γνώση, την ενέργεια και τις καινοτόμες ιδέες των νέων ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και προκλήσεων.