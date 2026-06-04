Νέο βήμα κατά της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ- Με 88% εγκρίθηκε η έκθεση Χατζηπαντέλα

Νέο καθοριστικό βήμα για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ έκανε η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνοντας με ποσοστό 88% και χωρίς καμία αρνητική ψήφο την έκθεση του Ευρωβουλευτή (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ) και εισηγητή Μιχάλη Χατζηπαντέλα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού δικτύου Eurofisc, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ, η οποία στερεί κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών.

Η έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή ECON, τονίζεται, αποτελεί σημαντικό σταθμό στη νομοθετική διαδικασία και ανοίγει τον δρόμο για την τελική συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Χατζηπαντέλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, ευχαριστώντας τους συναδέλφους του για την υπερψήφιση της έκθεσης. Όπως ανέφερε, μέσω της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας ενισχύονται ουσιαστικά τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη διασυνοριακή φορολογική απάτη.

«Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος διαβουλεύσεων και επαφών με ευρωπαϊκούς θεσμούς και αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο κείμενο που να συγκεντρώνει ευρεία πολιτική στήριξη και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις καταπολέμησης της απάτης στον ΦΠΑ».

Παράλληλα, η έκθεση διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, επιτυγχάνοντας την αναγκαία ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών.