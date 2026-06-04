Υπόθεση Σάντη: «Η δυσπιστία παραμένει» – Τα επικοινωνιακά κενά που βλέπει ο Πάμπος Κασκάνης στους χειρισμούς της Αστυνομίας (ηχητικό)

Κριτική στην επικοινωνιακή διαχείριση της υπόθεσης «Σάντη» από την Αστυνομία άσκησε ο σύμβουλος επικοινωνίας Πάμπος Κασκάνης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, με αφορμή τη δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

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Όπως ανέφερε, η Αστυνομία δημιούργησε από μόνη της υψηλές προσδοκίες γύρω από τη διάσκεψη, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση και προαναγγέλλοντας τη συμμετοχή του Αρχηγού Αστυνομίας και των ανακριτών της υπόθεσης.

«Η Αστυνομία έβαλε ψηλά τον πήχη και καλά έκανε, γιατί πρόκειται για μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη. Στο κομμάτι των αρχικών δηλώσεων του Αρχηγού θεωρώ ότι τα πράγματα πήγαν καλά, καθώς δόθηκε το βασικό περίγραμμα της υπόθεσης και το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας», είπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κασκάνη, η αδυναμία εντοπίστηκε στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων.

«Δεν ακούσαμε πολλά νέα στοιχεία. Τα περισσότερα είχαν ήδη διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα. Απαντήθηκε το κεντρικό ερώτημα για το τι κατέληξε η έρευνα, αλλά δεν δόθηκαν απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα» σημείωσε.

Μεταξύ αυτών ανέφερε το κίνητρο της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, το κατά πόσο ενήργησε μόνη της ή είχε συνεργούς, πώς επέλεγε τα πρόσωπα που στοχοποιούσε μέσω των μηνυμάτων, καθώς και από πού αντλούσε τις πληροφορίες που χρησιμοποιούσε.

Ο κ. Κασκάνης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν δόθηκε, κατά την άποψή του, η αναμενόμενη βαρύτητα στις εκθέσεις της FBI και της Europol.

«Για μήνες ακούγαμε ότι αναμένονταν οι εκθέσεις αυτών των δύο οργανισμών και ότι η ολοκλήρωση της έρευνας συνδεόταν με τα πορίσματά τους. Περίμενα να παρουσιαστούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία ή αποσπάσματα που να ενισχύουν την αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Αντ’ αυτού, οι αναφορές ήταν σχεδόν περιφερειακές», ανέφερε.

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση υποστήριξε ότι η Αστυνομία ίσως δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος της δυσπιστίας που εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία γύρω από την υπόθεση.

«Υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης των θεσμών. Δεν αφορά μόνο την Αστυνομία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η επικοινωνιακή διαχείριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», είπε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ένα μέρος της κοινής γνώμης είχε ήδη διαμορφώσει άποψη για την υπόθεση και δύσκολα θα την άλλαζε, ανεξαρτήτως του τρόπου παρουσίασης των ευρημάτων. Ωστόσο, τόνισε ότι υπήρχε ένα σημαντικό τμήμα πολιτών που περίμενε πειστικές απαντήσεις και προς αυτούς θα έπρεπε να απευθυνθεί κυρίως η διάσκεψη.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η χθεσινή παρουσίαση έπεισε περισσότερο κόσμο. Θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα αν υπήρχε καλύτερη προετοιμασία και πιο δομημένες απαντήσεις», ανέφερε.

Ακούστε ολόκληρη την τοποθέτηση του Πάμπου Κασκάνη στην εκπομπή «Πρωινή Επιεθώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στο ραδιόφωνο του «Πολίτη»