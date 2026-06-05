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Προκηρύχθηκε το έργο βελτίωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου Κ.Πύργου , μια επένδυση άνω των €6,1 εκατ. για την ανάπτυξη της Τηλλυρίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Την προκήρυξη του έργου «Βελτίωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου» χαιρέτισε ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Κάτω Πύργου Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου, Νίκος Κλεάνθους, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σημαντική κυβερνητική επένδυση που σηματοδοτεί ένα νέο αναπτυξιακό βήμα για την περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κλεάνθους ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6.121.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης για την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής.

Όπως σημείωσε, η «Βελτίωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Πύργου» αποτελεί έργο ουσίας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, να στηρίξει τον αλιευτικό τομέα και να συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της Τηλλυρίας.

Ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Κάτω Πύργου Τηλλυρίας επεσήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο που προωθεί την ανάπτυξη της περιοχής, προσθέτοντας ότι ένα διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινοτήτων ικανοποιείται, ενώ παράλληλα επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε την περιοχή.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την προώθηση και υλοποίηση του έργου. 

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