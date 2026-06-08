Δ. Ακάμα: Οι κάτοικοι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Ακάμα

Ο Δήμος Ακάμα εκφράζει τη θέση ότι η συζήτηση γύρω από τον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης - Φοντάνα Αμορόζα πρέπει να διεξάγεται με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και αίσθημα ευθύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα μετατροπής της υφιστάμενης δασικής πρόσβασης σε «λεωφόρο» ούτε προώθησης ανεξέλεγκτης τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ακάμα , το ουσιαστικό ζήτημα αφορά την ασφάλεια ενός δρόμου που ήδη χρησιμοποιείται και ο οποίος παραμένει σε επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας κινδύνους για επισκέπτες, εργαζομένους, κατοίκους, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δασοπυροσβεστικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων, με τον Δήμο να τονίζει ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι αντίπαλοι του Ακάμα, αλλά άνθρωποι που ζουν δίπλα του, μεγάλωσαν με αυτόν και διατηρούν καθημερινή και άμεση σχέση με τον τόπο.

Όπως επισημαίνεται, οι κοινότητες αυτές συνέβαλαν διαχρονικά, μέσα από την παρουσία και τη στάση τους, στη διατήρηση του πολύτιμου οικοσυστήματος που παραδόθηκε στη σημερινή γενιά.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η άποψη των κατοίκων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενόχληση, αλλά ως αναπόσπαστο και ουσιαστικό στοιχείο κάθε υπεύθυνης συζήτησης για το μέλλον της περιοχής.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η προστασία του Ακάμα δεν εξυπηρετείται από τη διατήρηση επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο.

Αντίθετα, προτείνεται η υλοποίηση των απολύτως αναγκαίων, τεχνικά τεκμηριωμένων και περιβαλλοντικά συμβατών βελτιώσεων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, την καλύτερη πυροπροστασία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων, καθώς και τη διασφάλιση ασφαλούς διαφυγής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος τονίζει ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον ζήτημα, προειδοποιώντας ότι προσεγγίσεις που παρουσιάζουν κάθε μικρή παρέμβαση ασφάλειας ως καταστροφή του Ακάμα ενδέχεται να οδηγήσουν στη διατήρηση ενός επικίνδυνου δρόμου, με αποτέλεσμα περισσότερα ατυχήματα, τραυματισμούς ή ακόμη και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Καταληκτικά, ο Δήμος Ακάμα αναφέρει ότι η ουσιαστική προστασία του Ακάμα επιτυγχάνεται μέσα από τον έλεγχο, την περιβαλλοντική εποπτεία, την πυροπροστασία και τον σεβασμό τόσο προς το φυσικό περιβάλλον όσο και προς την ανθρώπινη ζωή.