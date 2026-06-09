ΠΠΟ Χλώρακας: Ζητά Πολιτιστική Στέγη και Κέντρο Νεότητας για αντιμετώπιση της παραβατικότητας

Με αφορμή το δημοσίευμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για τη νεανική παραβατικότητα στη Χλώρακα, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού- Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας (ΠΠΟΧ), Ανδρέας Κυριακού, επαναφέρει το αίτημα για δημιουργία Πολιτιστικής Στέγης και Κέντρου Νεότητας στην κοινότητα.

Σε δημόσια παρέμβασή του προς τον πρόεδρο του ΣΚΕ Χλώρακας, Λάκη Χριστοδούλου, ο κ. Κυριακού αναφέρει ότι ο Όμιλος είχε ζητήσει από την Κοινοτική Αρχή όπως το κτίριο της πρώην Συνεργατικής μετατραπεί σε Πολιτιστική Στέγη, ώστε να στεγαστούν τα πολιτιστικά σωματεία της περιοχής και παράλληλα να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος χώρος για τη νεολαία.

Όπως σημειώνει, η πρόταση απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί για το κτίριο και ότι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό και λειτουργικό του καθεστώς.

Ο πρόεδρος του ΠΠΟΧ υπογραμμίζει ότι τόσο ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας όσο και ο Λαογραφικός Όμιλος παραμένουν χωρίς μόνιμη στέγη, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν για εξεύρεση κατάλληλου χώρου.

Όπως αναφέρει, ο ΠΠΟΧ αναγκάστηκε να αναζητήσει φιλοξενία εκτός Χλώρακας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον πρόεδρο της Στέγης, Στέλιο Σοφόκλη, και την επιτροπή για τη στήριξη και τη φιλοξενία που παρέχουν.

Κλείνοντας, ο κ. Κυριακού συνδέει το ζήτημα της έλλειψης υποδομών για τους νέους με το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, τονίζοντας ότι είναι λυπηρό να γίνεται συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία χωρίς να δημιουργούνται οι απαραίτητοι χώροι δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης.

Όπως επισημαίνει, η δημιουργία ενός Κέντρου Νεότητας και η ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για το μέλλον της κοινότητας.