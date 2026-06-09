Η ΕΤΑΠ Πάφου ενισχύει την προβολή της Πόλης Χρυσοχούς

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεών της για ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει ξεχωριστό προωθητικό βίντεο αφιερωμένο στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΤΑΠ το νέο προωθητικό υλικό αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής, προβάλλοντας τις παραλίες, τα γραφικά τοπία, τις κοινότητες, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, η ΕΤΑΠ Πάφου με την χρήση του πιο πάνω βίντεο έχει λανσάρει εντατική προωθητική εκστρατεία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου τουρισμού, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, κοινωνικά δίκτυα και στοχευμένες ενέργειες προβολής.

Η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας από την κυπριακή αγορά, ιδιαίτερα προς περιοχές που διαθέτουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες για σύντομες αποδράσεις, οικογενειακές εκδρομές και θεματικές περιηγήσεις. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της ΕΤΑΠ Πάφου για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την επαρχία, ενίσχυση της επισκεψιμότητας πέραν των παραδοσιακών τουριστικών κέντρων και στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Η ΕΤΑΠ Πάφου καλεί τους επαγγελματίες του τουρισμού, τους ξενοδόχους και όλους τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν την προσπάθεια, αξιοποιώντας και προωθώντας το σχετικό υλικό μέσα από τα δικά τους κανάλια επικοινωνίας. Η συλλογική προβολή, η συνεργασία και η στοχευμένη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Πάφου ως ποιοτικού, αυθεντικού και πολυδιάστατου προορισμού.