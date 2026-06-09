Αναβίωση νεανικής παραβατικότητας στην Χλώρακα

Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην κοινότητα Χλώρακας, με τον πρόεδρο του ΣΚΕ Χλώρακας, Λάκη Χριστοδούλου, να καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω της δημιουργίας οργανωμένου χώρου απασχόλησης νέων.

Σε ανακοίνωση του, ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι ένα ουσιαστικό μέτρο που θα μπορούσε να λάβει το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην «ΜΙΧΙΟΣ» και η παραχώρησή του στο ΣΚΕ Χλώρακας, ώστε να οργανωθεί και να λειτουργήσει ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και δραστηριοτήτων για τους νέους της κοινότητας.

«Ένα μέτρο που θα μπορούσε να πάρει το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η ανακαίνιση του κτιρίου του πρώην ΜΙΧΙΟΣ και η παραχώρησή του στο ΣΚΕ Χλώρακας, ώστε να το οργανώσει και να το λειτουργήσει ως κέντρο απασχόλησης νέων.

Ως ΣΚΕ είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτό το έργο και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και δημιουργικού χώρου για τη νεολαία της κοινότητάς μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΚΕ Χλώρακας.

Όπως επισημαίνεται, η αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου θα μπορούσε να προσφέρει στους νέους εναλλακτικές διεξόδους μέσα από πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη Χλώρακα. Το ΣΚΕ Χλώρακας δηλώνει έτοιμο να αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του χώρου, εφόσον προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.