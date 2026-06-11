Ικανοποίηση Πιττοκοπίτη για την παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού, δεν αναμένονται περικοπές το καλοκαίρι στην Πάφο

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για σκοπούς άρδευσης.

Όπως ανέφερε , μετά την αναθεώρηση των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διάθεσης και Διαχείρισης Υδάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά πραγματικά δεδομένα του υδατικού ισοζυγίου, ιδιαίτερα στην επαρχία Πάφου, όπου η κατάσταση παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Ο κ. Πιττοκοπίτης επισήμανε επίσης την αποφασιστικότητα και την ευελιξία που επέδειξε η Υπουργός Γεωργίας, ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) Πάφου σε σχέση με την παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου παρείχε τα αναγκαία στοιχεία στην Υπουργό Γεωργίας, διευκολύνοντας τη λήψη της ορθής απόφασης. «Ως ΕΟΑ Πάφου συνεχίζουμε τη στενή επικοινωνία και συνεργασία μας με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της επαρχίας Πάφου», τόνισε.

Με τα σημερινά δεδομένα, όπως παρουσιάζονται, ο κ. Πιττοκοπίτης εκτίμησε ότι δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε περικοπή στην παροχή νερού προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι το νερό εξακολουθεί να αποτελεί έναν περιορισμένο και πολύτιμο πόρο και ως εκ τούτου οι πολίτες θα πρέπει να το χρησιμοποιούν με φειδώ, αποφεύγοντας τις άσκοπες καταναλώσεις.

Αναφερόμενος στις ενέργειες του ΕΟΑ Πάφου, σημείωσε ότι προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων και πεπαλαιωμένων αγωγών, καθώς και η αποκατάσταση βλαβών, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα ασκήσει την απαιτούμενη πίεση προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, αλλά και για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στον Κόλπο της Χρυσοχούς το συντομότερο δυνατό. Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν είχε εγκρίνει την παραχώρηση ούτε και ενός τόνου νερού από το φράγμα Ασπρόκρεμμου, προβάλλοντας τη θέση ότι θα πρέπει να διατηρηθούν στρατηγικά αποθέματα στον υδατοφράκτη για την επόμενη τριετία με αποτέλεσμα να προκληθεί η αντίδραση των γεωργών της ανατολικής περιοχής Πάφου.